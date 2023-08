Jetzt ist es offiziell: Britney Spears und Sam Asghari haben sich getrennt. Das bestätigt Sam auf Instagram. In einem ersten Statement äußert er sich zu der Scheidung der beiden.

Auch einige Gerüchte rund um die Trennung stellt er klar.

Sam Asghari bestätigt Trennungsgerüchte

Nach 14 Monaten Ehe und sechs Jahren Beziehung ist jetzt offenbar alles vorbei: Britney Spears und Sam Asghari haben sich getrennt. Gerüchte über eine kommende Scheidung kursierten bereits am Donnerstag, 17. August. Doch jetzt bestätigt Sam die Aussagen der anonymen Insider auf Instagram. „Nach sechs Jahren der Liebe und des Einsatzes füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden. Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, beibehalten und ich wünsche ihr immer das Beste“, enthüllt Sam in einem Statement.

Sams Kommentar zur Situation: „Shit Happens“, schreibt er weiter und erklärt, dass ihm bewusst ist, welchen Tumult diese News erzeugen. „Nach Privatsphäre zu fragen, scheint lächerlich, also bitte ich einfach alle, einschließlich der Medien, freundlich und rücksichtsvoll zu sein.“

Zu den genauen Trennungsgründen äußert sich Sam übrigens nicht. Zahlreiche Medien berichten jedoch, dass in den Scheidungsunterlagen, die Sam eingereicht haben soll, „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund genannt werden. Die beiden haben sich demnach vor drei Wochen getrennt.

Bisher noch kein Statement von Britney Spears

Ein weiteres Gerücht, dass seit Bekanntwerden der Trennung kursiert, will Sam übrigens sofort richtigstellen. Denn in zahlreichen Medien wurde in den vergangenen Stunden gemunkelt, ob Sam denn plane, den Ehevertrag anzufechten oder sogar einige Details über das Leben mit Britney zu enthüllen. Gerüchte, die nicht stimmen, betont ein Vertreter von Sam in einem Statement gegenüber „The Hollywood Reporter“. Denn, dass Sam den Ehevertrag anfechten wolle oder Britney „mit Videos auszubeuten“ plane, sei falsch, heißt es. „Keine negative Absicht war jemals gegen sie gerichtet und wird es auch nie sein“, betont das Statement. „Sam hat sie immer unterstützt und wird dies auch weiterhin tun.“

Was Britney Spears zu der aktuellen Situation sagt, ist übrigens nicht bekannt. Denn bisher hat der Superstar sich noch nicht zu der Trennung geäußert. Auf ihrem Instagram-Account postet die 41-Jährige zwar weiterhin; in den Bildern und Videos geht es jedoch nur um den möglichen Kauf eines Pferdes und die Interpretation eines Bildes, das ihr gefällt.