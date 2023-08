Den Lieblingsstars so nahe wie möglich zu kommen, bleibt für viele ein unerfüllter Traum. In ihrem Haus zu übernachten und auch noch Zeit mit ihnen zu verbringen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Doch die beiden Hollywoodstars Ashton Kutcher und Mila Kunis ermöglichen ihren Fans jetzt genau das.

Denn sie verlosen eine Nacht in ihrem Strandhaus in Kalifornien.

Ashton Kutcher und Mila Kunis stellen Strandhaus für Relax-Wochenende zur Verfügung

Erstmal die schlechte Nachricht: wer sich nicht gerade zufällig in Kalifornien oder zumindest in der Nähe befindet, hat leider keine Chance mehr, eine Nacht im Haus von zwei waschechten Hollywoodstars zu verbringen. Ashton Kutcher und Mila Kunis verlosen ziemlich kurzfristig ein Wochenende (19. und 20. August) in ihrem Strandhaus in Santa Barbara.

Zu finden ist dieses mehr als ungewöhnliche Angebot auf der Buchungsplattform Airbnb. „Unser Strandhaus ist unser zweites Zuhause“, schreibt das Ehepaar. „Nur wenige Schritte vom Strand entfernt und mit herrlichem Blick auf die Berge von Santa Ynez, gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten und zahlreiche Aktivitäten für einen unvergesslichen Sommeraufenthalt“, heißt es weiter.

„Wir sollten völlig Fremde in unser Strandhaus einladen“

In einem Instagram-Video spricht Ashton Kutcher über die verrückte Idee. „Ich finde, wir sollten völlig Fremde in unser Strandhaus einladen“, so Ahston zu seiner Frau Mila. „Es ist wirklich sehr schön hier, den Leute wird es gefallen“, schwärmt der 45-Jährige. „Ja, das denke ich auch“, stimmt Mila zu, ist aber noch etwas skeptisch, Fans in ihre vier Wände zu lassen.

Schlussendlich konnte der „Two And A Half Men“-Star seine Frau wohl doch davon überzeugen. Denn laut dem Angebot können sich die Fans auf ein entspanntes Wochenende freuen. Dabei soll man seine „Füße im Sand eingraben, während man am Strand eine Tasse Kaffee trinkt“, auf Wanderung gehen, „den herrlichen Panoramablick genießen“ und „lokale Snacks und Geschäfte erkunden“, die nur wenige Schritte entfernt liegen.

Auch ein Treffen mit den beiden Superstars ist garantiert. Denn schließlich müssen sie ihre auserwählten Gäste persönlich willkommen heißen und mit ihnen „Content kreieren, der den Aufenthalt würdigt“, wie es in der Beschreibung heißt. Wer Glück hat, kann dabei sogar einen Blick in das richtige Zuhause des Kutchers werfen. Denn wie in der Airbnb-Beschreibung zu lesen ist, liegt ihre Villa nur wenige Meter entfernt.

„Dafür würde ich meinen Ehemann verkaufen“

Fans der beiden freuen sich über das Angebot, sind sich aber auch sicher, dass sie sich ein Wochenende in dem Strandhaus wohl niemals leisten können. „Ich bin mir sicher, dass ich das nie bezahlen könnte, aber ich wäre dazu bereit, meinen Ehemann dafür zu verkaufen“, schreibt eine Userin auf Instagram. „Irgendetwas sagt mir, dass es schwieriger wird, eine Nacht in dem Strandhaus zu ergattern, als an Tickets für Taylor Swift ranzukommen“, so eine weitere Person.

Letztere hat vermutlich recht. Denn auch wenn es simpel war, sich für die Übernachtung anzumelden (man benötigte nur relativ gute Bewertungen am eigenen Airbnb-Profil und einen amtlichen Ausweis), gibt es dennoch nur eine:n glückliche:n Gewinner:in, der oder die sich über einen Aufenthalt freuen darf. Aber immerhin darf die Person drei weitere Gäste mitnehmen!

Ein neuer Trend unter Stars?

Mila und Ashton sind nicht die ersten, die ihr Haus auf Airbnb für eine kostenlose Übernachtung anbieten. Auch Schauspielerin und Lifestyle-Guru Gwyneth Paltrow ermöglichte kürzlich ein paar Fans den ultimativen Traum. Sie stellte ihre Ferienvilla in Montecito für eine Nacht zur Verfügung – auch ein gemeinsames Abendessen mit der Goop-Chefin war inkludiert.

Fans von Barbie hatten zudem im Juli die Möglichkeit, im Malibu Dream Haus der ikonischen Puppe zu übernachten. Auch Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend haben dort eine Nacht mit ihren Kindern genossen.