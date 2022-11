Könnt ihr euch noch an den Disneyklassiker „Bambi“ erinnern? Der Zeichentrickfilm prägte wohl viele unserer Kindheiten. Jetzt bekommt „Bambi“ ein Remake. Doch mit dem Zauber von Disney hat dieses nur wenig zu tun.

In dem neuen Film wird Bambi nämlich zum Serienmörder.

„Bambi“ wird zum Horrorfilm

Wenn ihr an „Bambi“ denkt, was kommt euch dann als erstes in den Sinn? Die Szene, in der Bambi über den gefrorenen See schlittert, der zuckersüße Freund Klopfer oder der traumatische Tod von Bambis Mutter, der wohl wirklich jedes Kind (und die Eltern) zum Weinen gebracht hat?

„Bambi“ zählt zu den Disneyklassikern, von denen wirklich jeder schon einmal gehört hat. Und wie so viele andere Filme unserer Kindheit bekommt auch die Geschichte aus dem Wald jetzt ein Remake. Nach „Cinderella“, „König der Löwen“ und „Die Schöne und das Biest“ plant Disney laut Insidern nämlich eine Realverfilmung des Zeichentrickfilms.

Doch Disney ist nicht das einzige Unternehmen, das ein Remake plant. Denn ITN Studios und Jagged Edge Productions starten laut Branchenmedien im Januar 2023 ebenfalls mit der Produktion einer Adaption, die jedoch einen etwas anderen Anspruch verfolgt. Denn das Produzententeam arbeitet jetzt an einer Verfilmung, die mit dem Originalfilm aus 1942 eher weniger zu tun hat.

„Bambi wird eine bösartige Tötungsmaschine sein“

„Bambi: The Reckoning“ wird nämlich eine Horror-Version. Ja, es wird wohl noch traumatischer als die Disney-Version (falls das bei dieser Mordszene an der Mutter denn überhaupt möglich ist). „Der Film wird eine unglaublich düstere Nacherzählung der Geschichte von 1928 sein, die wir alle kennen und lieben“, erklärt Filmemacher Scott Jeffrey gegenüber der Plattform „Dead Central“. Der Film wird sich also lose an der Buchvorlage „Bambi“ aus dem Jahr 1928 orientieren – und einige Inspiration aus Horror-Klassikern ziehen. „Bambi wird eine bösartige Tötungsmaschine sein, die in der Wildnis lauert und sich dabei vom Design des Netflix-Films ‚The Ritual‘ inspirieren lässt. Bereitet euch auf Bambi mit Tollwut vor!“, so Jeffrey.

Das klingt ja alles ganz schön heftig. Andererseits hat wohl kaum eine Disney-Figur so viel Trauma in so kurzer Zeit erlebt wie das junge Reh. Da ist ein kleiner mental breakdown wohl naheliegend, oder?

Mit Disney wird der Film allerdings nichts zu tun haben. Denn die neue Adaption ist nur möglich, weil die Buchvorlage 2023 in den USA gemeinfrei wird. Das amerikanische Urheberrecht sieht vor, dass ein Werk 95 Jahre nach der Erstveröffentlichung zu einer public domain wird, also für alle zugänglich ist. „Bambi“ von Felix Salten (das bereits 1922 geschrieben aber erst 1928 ins Englische übersetzt wurde) ist also nicht mehr an das amerikanische Copyright gebunden und kann deshalb von jedem als Vorlage verwendet werden.

Keine Ähnlichkeiten mit Disney-Vorlage

Eine Horror-Adaption ist also möglich – solange sie keine Ähnlichkeit mit der Disney-Vorlage hat. Vielleicht soll sich das Design auch deshalb eher an den unheimlichen Figuren von „The Ritual“ orientieren.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Held unserer Kindheit zur Horrorfigur wird. Denn bereits in diesem Jahr wurde bekannt, dass Winnie the Pooh in „Winnie The Pooh Blood And Honey“ zum Killer wird. Produziert wurde der Slasher-Film von Rhys Frake-Waterfield, der sich jetzt auch um die Horror-Variante von „Bambi“ kümmern wird. Wann genau „Bambi: The Reckoning“ erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.