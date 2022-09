Es ist unumstritten, dass die südkoreanische Serie „Squid Game“ zu den erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten gehört. Jetzt gibt es Gerüchte, dass sich Hollywood-Star Leonardo DiCaprio künftig dem Cast anschließen könnte. Serienmacher Hwang Dong-hyuk hat dazu bereits erste Andeutungen gemacht.

Die Frage aller Fragen: Welche Rolle würde der Oscar-Preisträger dann wohl spielen?

„Squid Game“: Leonardo DiCaprio soll in Staffel 3 mitspielen

Die erste Staffel der skurrilen Serie „Squid Game“ hat das Netflix-Universum ordentlich auf den Kopf gestellt. Denn die Produktion aus Südkorea zählt zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Nun sehnen sich eingefleischte Fans des Streaminghits natürlich schon die zweite Staffel der Serie herbei. Und die wird auch kommen! Allerdings müssen wir uns dafür wohl noch ein wenig gedulden. Serienmacher Hwang Dong-hyuk ist mit seinen Gedanken jedoch schon einen Schritt weiter.

Denn auf einer Pressekonferenz in seinem Heimatland Südkorea, sprach der Emmy-prämierte Regisseur bereits über eine mögliche dritte Staffel von „Squid Game“. Die absolute Überraschung: Er möchte dafür am liebsten hochkarätige Hollywoodstars ins Boot holen. So wie Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio, wie Variety berichtet. „Leonardo DiCaprio sagte, dass er ein großer Fan von ‚Squid Game‘ ist. Wenn es also die Zeit oder die Gelegenheiten erlauben, könnten wir ihn fragen, bei den Spielen mitzumachen“, so Hwang.

Staffel 2 ohne Stars

Wie das Mastermind hinter „Squid Game“ verrät, sollen in der zweiten Staffel der Serie keine bekannten Hollywood-Gesichter zu sehen sein. Das sei „nicht Teil seines Plans“, wie Hwang berichtet. Fest steht jedoch, dass die Dreharbeiten der neuen Folgen 2023 starten sollen und in Südkorea stattfinden. Diesmal sei auch das Budget weitaus höher, als bei der ersten Staffel. Außerdem verrät der 51-Jährige, dass er die blutrünstigen Spiele bereits auserkoren hat, die in den neuen Episoden zu sehen sein werden.

Geplant ist, dass die zweite Staffel im Jahr 2024 auf Netflix Premiere feiert.

Gemischte Gefühle bei Kritiker:innen

Nicht alle feiern den Gedanken, in Zukunft auch Hollywoodstars in den Seriencast einzubinden. Schließlich seien die Schauspieler:innen aus Südkorea auch ein großer Teil davon, warum „Squid Game“ so erfolgreich ist. Taucht man den Plot nun in den Hollywood-Glamour, dann sorgen sich so einige Kritiker:innen darum, dass Originalität und Mystik verloren gehen. Viele fragen sich: Warum sollte man bekannte Gesichter nehmen, wenn es in Südkorea unzählige talentierte Menschen gibt, die endlich beweisen wollen, was in ihnen steckt.

Auch „Squid Game“-Star Lee Jung-jae spricht sich dafür aus, dass südkoreanische Schauspieler:innen endlich eine Chance am internationalen Markt bekommen. In einer Videobotschaft, die während der Pressekonferenz in Seoul gezeigt wurde, sagt Lee: „Auch wenn viele Nachrichten über ‚Squid Game‘ veröffentlicht wurden und wir kürzlich so einige Preise gewonnen haben, ist es viel wichtiger und freudiger zu erwähnen, dass Content aus Korea endlich eine Bühne bekommt und von so vielen Menschen auf der Welt geliebt wird“.

Der Emmy-Gewinner hoffe, dass mehr koreanische Produktionen, wie Staffel 2 und 3 von „Squid Game“ veröffentlicht werden. „Damit mehr brillante Filmemacher, Schauspieler und Schauspielerinnen Möglichkeiten erhalten, internationales Publikum zu erreichen.“

