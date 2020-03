Du hast genug von 9-to-5? Du möchtest dein eigener Chef sein? Hier erfährst du 5 Wege zu deiner Selbstständigkeit. You can thank us later 😉

1. Planen ist dein halbes Leben?

Dann bist du die perfekte Eventplanerin! Egal ob Hochzeitsplanung, Geburtstagsplanung oder andere große Events: Nichts kann dich stoppen. Deine Euphorie für Events und Veranstaltungen spiegelt sich in der detailreichen und abgestimmten Umsetzung für deine Kunden wider! Bau dir ein gutes Netzwerk auf und sei natürlich auch auf Social Media präsent. Somit steht deiner Selbstständigkeit nichts mehr im Wege! 😎

via GIPHY

2. Schön sein

Hä? Schön sein? Whaaat? Ja richtig gehört! Mit deiner Ausbildung im Kosmetik-, Friseur- oder Massagebereich verhilfst du anderen Menschen zu einem besseren Selbstwertgefühl. Sie fühlen sich dadurch natürlich auch schöner und strahlen dies auch aus. Dir fehlt noch die passende Ausbildung? No prob! Das WIFI Wien bietet unzählige Kurse für dich an. Zeit, dir deinen richtigen zu schnappen – gleich hier! 😉

Bild: Shutterstock / paultarasenko

3. Be creative

Fotografie oder Interior zählen zu deinen Lieblingshobbies und gerne würdest du dich darin verwirklichen und deiner Kreativität freien Lauf lassen? Na dann, leg los! Überzeuge deine Mitmenschen von deiner kreativen Seite, falls das noch nicht geschehen ist, und schon hilft dir positives Word-Of-Mouth! Dein Weg fängt gerade an – Have Fuuuun! 😃

via GIPHY

4. Work with kids

Du liebst es, mit Kindern zu arbeiten oder mit den Kindern in deiner Umgebung zu spielen, sie zu unterhalten oder mit ihnen ein Buch zu lesen? Dann könnte dein Weg in die Selbstständigkeit eine eigene Kindertagesstätte sein! Als Tagesmutter passt du auf verschiedene Kinder bei dir zu Hause auf, bekochst sie, lernst mit ihnen und verwirklichst deinen Traum. Du bist einfach eine selbstständige Powerfrau!

via GIPHY

5. Backe backe Kuchen

In deiner Küche duftet es fast täglich nach tollen Kreationen, die du dir selbst überlegst und mit Liebe bäckst. Leidenschaft ist der erste Schritt Richtung Selbstständigkeit als Bäckerin bzw. Konditorin! 🍰 Bald schon backst du große, prachtvolle Torten für Hochzeiten, Kindergeburtstage oder Firmenevents und vielleicht hast du in Zukunft auch dein kleines, eigenes Café mit täglich frischen Köstlichkeiten? Auf jeden Fall wünschen wir dir viel Erfolg auf deinem großartigen Weg, der dir bevorsteht!

via GIPHY