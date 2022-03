Noch nie war die Bandbreite an Hosentrends so vielseitig wie dieses Frühjahr. Denn der Frühlingstrend 2022 schreibt uns nicht mehr nur Hosen in Jeans-Stoffen und klassischen Schnitten vor. Neben Leggins und Jogginghosen feiern nämlich auch Bundfalten- und Cargohosen einen regelrechten Hype.

Wie wir die neuen Trends am besten stylen, zeigen uns unsere Lieblings-Influencer.

Frühlingstrend 2022: Die Anti-Jeans

Lange waren klassische Jeans unsere Alltagsbegleiter. Doch damit ist jetzt Schluss. Diese drei Hosen-Trends setzen wir neben klassischen Jeans dieses Frühjahr gekonnt in Szene.

Bundfaltenhosen

Es gibt wohl kaum ein Kleidungsstück, das so wandelbar ist, wie die Bundfaltenhose. Denn neben einem eleganten Businesslook, lässt sich das It-Piece auch lässig für den Alltag stylen. Dafür müssen wir die Hose nur in ihrer Oversize-Variante locker auf den Hüften tragen und mit einem Gürtel befestigen.

Für den legeren Look müsst ihr womöglich noch nicht einmal den nächsten Shopping-Ausflug anstarten. Wahrscheinlich reicht es auch, wenn ihr einen kleinen Blick in den Kleiderschrank eures Boyfriends werft. (Vorausgesetzt natürlich, ihr habt einen😉)

Cargohosen

Wie war es auch anders zu erwarten?! Wenn alle anderen Y2k-Trends ein Revival erleben, muss natürlich auch die Cargohose wieder her. Das It-Piece kommt aber nicht nur in bunten Farben, sondern wird gleichzeitig auch mit passenden Bomberjacken gestylt. Und das Praktischste am Piece: Jede Menge Taschen und Stauraum! 😉

Leggins

Auch wenn sich die Maßnahmen der Pandemie jetzt langsam aber sicher dem Ende zuneigen, wollen wir unsere angelernte Gemütlichkeit nicht wieder aufgeben. Wieso sollte etwas, das sich im Homeoffice bewährt hat, nicht auch für den Look im echten Büro taugen?! Genau aus diesem Grund bleiben uns unsere geliebten Leggins auch im Frühjahr erhalten.

Damit es aber nicht langweilig wird, kommen sie in den unterschiedlichsten Varianten daher: von Split-Hem bis zu Leggings mit Steg – alles ist erlaubt. Gestylt wird der Look laut Influencer mit einem Oversize-Blazer oder Trenchcoat und fertig ist der coole und bequeme Office-Look.