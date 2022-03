Diese Nachricht schockt ganz Hollywood und zahlreiche Fans: Wegen gesundheitlicher Probleme muss Bruce Willis seine Karriere beenden. Das teilte die Familie des 67-Jährigen am Mittwochabend mit. Bei dem Hollywood-Star wurde Aphasie diagnostiziert – eine Krankheit, die inzwischen auch seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt.

In einem gemeinsamen Statement wandte sich Bruce Familie nun mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit.

Bruce Willis leidet an Aphasie

Der Schauspieler leide laut dem Statement seiner Familie unter Aphasie – einer Sprachstörung, die häufig in Folge verschiedener Vorerkrankungen wie etwa Schlaganfällen, Gehirntraumata, Gehirnblutungen, Tumoren oder Entzündungen auftritt. Bei Bruce Willis seien seine kognitiven Fähigkeiten inzwischen so sehr beeinträchtigt, dass er seine Schauspielkarriere beenden muss.

„Nach reiflicher Überlegung beendet Bruce die Karriere, die ihm so viel bedeutet hat„, heißt es in dem Statement, das seine Frau Emma, Ex-Frau Demi Moore und Tochter Rumer via Instagram veröffentlichten. „Das ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit für uns als Familie. Wir sind euch sehr dankbar für eure Liebe, eure Leidenschaft und eure Unterstützung“, so die Familie des 67-Jährigen.

Als Action-Star berühmt geworden

Geboren wurde Bruce Willis 1955 in Deutschland als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen. Seit 1970 arbeitete er dann als Schauspieler und wurde durch seine Rollen in Actionfilmen wie „Stirb langsam“ und „Last Man Standing“ berühmt. Für seine großen schauspielerischen Leistungen erhielt er sogar einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Zwischen 1987 und 2000 war er mit Demi Moore verheiratet. Aus der Ehe entstanden die drei Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Neun Jahre später heiratete er erneut. Mit Ehefrau und Model Emma Heming teilt er zwei weitere Töchter, Evelyn Penn und Mabel Ray.