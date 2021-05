Ja, diese Menschen gibt es tatsächlich! Manche lieben es, zu provozieren und sich in hitzige Diskussionen zu stürzen. Anstatt manchmal nachzugeben und Kompromisse einzugehen, bleiben sie stur. Denn sie lieben Streit und genießen es umso mehr, als Sieger hervorzugehen – denn natürlich wollen sie ihren Willen durchsetzen. Und oftmals wird das durch das Tierkreiszeichen beeinflusst.

Diese drei Sternzeichen lieben Streit und vermeiden keine Diskussion.

Widder

Der Widder ist bekannt dafür, sehr temperamentvoll zu sein. Und das zieht Streit irgendwie magisch an. Er löst die Diskussionen nicht unbedingt absichtlich aus, aber durch seine starke Persönlichkeit kann es schon mal passieren, dass er aneckt. Und dann beweist er absolutes Durchhaltevermögen und hat einen ziemlich langen Geduldsfaden. Umso leichter fällt es ihm also, in Streitsituationen den längeren Atem zu behalten. Aufgeben kommt für ihn nicht infrage.

Stier

Auch viele Stiere neigen dazu, Streit förmlich herauszufordern. Denn dieses Sternzeichen gilt als stur. Seine Meinung ist ihm extrem wichtig und die will er auch durchbringen. Sich auch mal in sein Gegenüber hineinzuversetzen, fällt ihm extrem schwer. Das Ziel des Stiers ist es vielmehr seine Position zu verteidigen – komme, was wolle.

Skorpion

Wie der Widder hat auch der Skorpion ein sehr leidenschaftliches Temperament. Er sucht die Herausforderung und Abenteuer – und dazu zählen für ihn auch Auseinandersetzungen und hitzige Diskussionen. Und die enden nicht immer unbedingt positiv. Denn der Skorpion will seinen Standpunkt natürlich um jeden Preis verteidigen. Darunter leiden so manche Beziehungen und Freundschaften ziemlich.