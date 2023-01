Das Glück scheint aktuell nicht gerade auf der Seite von US-Moderator Jay Leno zu sein. Erst vor wenigen Monaten erleidet er nach einem Autobrand in seiner Garage schwerste Verbrennungen. Jetzt das nächste Unglück: Der 72-Jährige war in einen Motorradunfall verwickelt, bei dem er sich mehrere Knochen brach.

Zu dem Crash kam es bereits letzte Woche, doch jetzt spricht die Talkshow-Legende erstmalig darüber.

Jay Leno in zweiten schweren Unfall verwickelt

Auch wenn Jay Leno bestimmt mehrere Schutzengeln hat, die über ihn wachen, ist es dennoch zu einem weiteren Unfall binnen weniger Monate gekommen. Wir erinnern uns: Im November des vergangenen Jahres ist eines von Lenos Oldtimern in dessen Garage in Los Angeles in Flammen gestanden. Dabei erlitt der 72-Jährige schwerste Verbrennungen im Gesicht und musste sich sogar einer OP unterziehen, in der ihm Ärzte Haut transplantierten. Mittlerweile scheint sich der Moderator aber wieder davon erholt zu haben.

Doch dann passierte es erneut: Vor etwa einer Woche war Leno in einen Motorradunfall verwickelt. Die Folge: Mehrere Knochenbrüche! So brach er sich sein Schlüsselbein, zwei seiner Rippen sowie beide Kniescheiben, wie er jetzt im Gespräch mit dem Las Vegas Review-Journal verraten hat. „Aber es geht mir gut“, versicherte der Star, der im März wieder in Las Vegas auftreten möchte. „Mir geht’s gut, ich arbeite. Ich werde dieses Wochenende arbeiten.“

Jemand spannte einen Draht auf Parkplatz

Dann schilderte der ehemalige „Tonight Show“-Moderator, wie es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist. Er war gerade mit einem seiner Kult-Zweiräder, einem alten Indian-Motorrad aus dem Jahre 1940, unterwegs, als er den Geruch von auslaufendem Benzin wahrnahm. Also beschloss er anzuhalten und der Sache auf den Grund zu gehen. Dafür suchte er sich einen sicheren Ort und bog auf einen nahestehenden Parkplatz ein.

„Ich bog also in eine Seitenstraße ein und fuhr über einen Parkplatz. Dass dort jemand einen Draht quer über den Parkplatz gespannt hatte, an dem keine Fahne hing, hatte ich nicht gesehen“, schildert Leno. „Ich habe es also erst gesehen, als es zu spät war. Es hat mich einfach umgehauen und vom Motorrad geschleudert. Das Motorrad fuhr weiter.“ Dabei hat er sich auch die zahlreichen Knochenbrüche zugezogen.

Dann verrät der Moderator auch, aus welchem Grund er seinen schweren Unfall erst jetzt öffentlich machte: Der Autobrand und seine schweren Verbrennungen sorgten im November für mediales Chaos und einer Berichterstattung, die sich überschlagen hat. Dass dies ein weiteres Mal geschieht, wollte er damit also verhindern. „Wissen Sie, wenn man sich verbrannt hat, bekommt man das umsonst“, scherzte er gegenüber dem Magazin. „Danach bist du Harrison Ford und bringst Flugzeuge zum Absturz. Man will einfach nur den Ball flachhalten.“ Dann bleibt nur zu hoffen, dass die Pechsträhne von Jay Leno hiermit offiziell beendet ist.