Die Dreharbeiten für die zweite Staffel „And Just Like That“ sind in vollem Gange. Für Fans der „Sex And The City“-Fortsetzung heißt das vor allem eines: Sneak Peeks! Doch die ersten Fotos vom Set sorgen jetzt für ein bisschen Verwirrung.

Denn für welches Event sind die Ladys gekleidet?

„And Just Like That“: Die Dreharbeiten für Staffel Zwei haben begonnen

Rund um die zweite Staffel „And Just Like That“ gibt es derzeit noch so einige Rätsel: Wer wird dabei sein; kommen neue Charaktere dazu? Beginnt Carrie eine neue Beziehung nach dem finalen Kuss und worum wird es eigentlich gehen? Auf die Antworten zu all diesen Fragen müssen Fans wohl noch ziemlich lange warten.

Denn fest steht nur, dass wir Carrie, Miranda und Charlotte am Ende von Staffel Eins in den unterschiedlichsten Lebenslagen zurückgelassen haben. Carrie muss ein Leben ohne Mr. Big navigieren und trifft sich (abseits der Kamera) endlich wieder mit Samantha. Mirandas Leben hat sich nach ihrem Coming-out komplett verändert und sie plant einen Neustart mit Che, und Charlotte muss mit all den Veränderungen umgehen.

Das sind die ersten Looks aus „And Just Like That“

Es wird also auf jeden Fall spannend. Aber ganz egal, in welche Richtung die Handlungsstränge gehen, auf eines können sich Fans mit Sicherheit verlassen: die Outfits werden außergewöhnlich. Denn das verantwortliche Studio HBO hat auf Instagram jetzt erste Einblicke in die Kostüme gegeben – und gleich einige extravagante Outfits präsentiert. Zu sehen ist etwa Charlotte in einer Mischung aus Lack und Leder und „Bridgerton“-Style.

Ihre neue BFF aus Staffel Eins LTW sehen wir währenddessen in einem ausladenden roten Valentino-Kleid inklusive Federkopfschmuck, der zumindest uns ein bisschen an die Kapitol-Outfits aus „Die Tribute von Panem“ erinnert.

Und Carrie? Die erscheint in den ersten Fotos in einem vergleichsweise legeren fuchsiafarbenen Kleid.

Social Media rätselt über „And Just Like That“-Outfits

Aber was genau steckt hinter diesen ersten drei Posts? Das fragen sich derzeit auch zahlreiche Fans in den Sozialen Medien. Denn in den Beschreibungen wird es natürlich nicht genauer erklärt – wo bliebe denn sonst die Spannung? Einige Fans vermuten jedoch schon, dass es sich bei den Outfits um eine Art Met Gala Folge handelt. Zumindest, wenn es um die ausgefallenen Looks von Charlotte und LTW geht.

Viele schwärmen währenddessen jetzt schon von den kommenden Looks und feiern die extravaganten Kleider. Aber nicht jeder teilt die Euphorie. Denn in den Kommentaren finden sich auch einige verwirrte Fans, die nicht ganz verstehen, wann die Ladys solche Outfits in New York tragen würden (oder könnten).

Zwischen IKEA-Lampe und „Bridgerton“-Vibes

„Das Kleid ist atemberaubend! Aber die Kopfbedeckung, gibt mir Pinhead vibes, besonders in der Nahaufnahme“, schreibt etwa ein User in Anspielung an den Horrorfilm „Hellraiser“ (und wir müssen zugeben: wir erkennen eine Ähnlichkeit). Andere vergleichen LTWs Kopfschmuck hingegen mit Lampen von IKEA. „Das ist so extra und ich meine das auf die respektvollste Art“, kommentiert ein User.

Und auch Charlottes Look sorgt für Verwirrung. Manche dachten schon, dass sie vielleicht eine Gastrolle in der Serie „The Gilded Age“ bekommen habe, in der ihre Kollegin Cynthia Nixon (aka Miranda) mitspielt. „Das ist zu anstrengend; was wurde aus edgy mit coolen Linien? Frisch und Fabulous?“, fragt sich ein User.

Aber ganz egal, was man von den Outfits hält, eines hat die Show damit schon vor dem ersten Trailer geschafft: sie ist wieder eines der Top-Gesprächsthemen online. Eine Masche, die schon in Staffel Eins ideal funktioniert hat (wir erinnern an Carries Hausfrauen-Look mit den lila Gummihandschuhen!)

