Bevor ihr jetzt weiterlest, eine kleine Vorwarnung: solltet ihr Angst vorm Aufzug fahren haben, wird euch dieser Artikel wohl kaum dabei helfen, diese zu überwinden.

Denn das Erlebnis eines Mannes in Russland ist so beängstigend, dass sogar wir beim nächsten Mal lieber die Treppen nehmen werden.

Mann wird beinahe von Aufzug geköpft

Aber zurück zum Anfang: Aufnahmen von einer Überwachungskamera zeigen jetzt nämlich ein Ereignis, das wir so sonst nur aus Horrorfilmen wie „Final Destination“ kennen. In der Aufnahme sieht man nämlich den Aufzug eines Wohnhauses im russischen Krasnodar.

Ebenfalls zu sehen ist ein Mann, der in einen Aufzug einsteigen will und dabei auf sein Handy schaut. Eine ziemlich gewöhnliche Situation, oder? Naja, zumindest eine Sekunde lang. Denn plötzlich beginnt der Fahrstuhl, einfach weiterzufahren.

Fahrstuhl soll schon länger defekt sein

Der Aufzug fährt also mit offenen Türen hinauf – wenn der Mann im falschen Moment einsteigt, könnte er seinen Kopf oder andere Gliedmaßen verlieren. Und für einen Augenblick sieht es in dem Video auch so aus, als könnte sich der Mann nicht mehr retten; bevor er zum Glück doch noch zurück hüpfen kann. Der Mann bleibt also unverletzt.

Laut der russischen Nachrichtenseite „93.ru“ war das übrigens kein unglücklicher und unerklärlicher Zufall. Denn eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Unfall kommt. Tatsächlich sollen sich die Bewohner des Wohnhauses nämlich seit zwei Wochen mehrfach über den Aufzug beschwert haben, weil dieser „wackelte“. Daraufhin kam zwar ein Hausmeister und „reparierte“ den Fahrstuhl – doch offensichtlich nicht vollständig.