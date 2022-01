Diese Story ist kaum zu glauben. Zwei Männer haben tatsächlich die Leiche eines 66-Jährigen zur Post geschleppt. Ziel der makabren Aktion: Sie wollten die Rente des Verstorbenen kassieren.

Natürlich ist der Schwindel aufgeflogen.

Da hat sich wohl jemand zu oft „Immer ärger mit Bernie“ angesehen. In Irland betreten zwei Männer ein Postamt, einen Dritten haben sie im Schlepptau. Dessen Rente wollen sie abheben – nur ist der Rentner schon tot. Klingt absurd? Das ist es auch. Aber ganz von vorne:

Wie die Irish Times berichtet betrat ein Mann letzten Freitag die Postfiliale in der irischen Stadt Carlow. Er wollte die Rente eines älteren Mannes „in dessen Auftrag“ abholen. Der Postbeamte informierte ihn darüber, dass die Auszahlung nur in Anwesenheit des Empfängers ausgeführt werden könne. Der Mann verließ daraufhin das Postamt wieder.

Kurze Zeit später kam der Mann wieder, in Begleitung eines anderen sowie eines 66-Jähigen, den sie stützen mussten. Einer der beiden jüngeren Männer bat dann erneut, die Rente ausgezahlt zu bekommen.

Da der Rentenempfänger selbst aber keinen Ton von sich gab, wurden die Angestellten ziemlich schnell stutzig und begannen Fragen zu stellen. Der Rentenempfänger wirkte laut den Mitarbeitern zudem „sehr seltsam“.

Eine Frau, die zur gleichen Zeit vor der Post steht, berichtet, die beiden Männer hätten einen Mann zwischen sich getragen, dessen Füße über den Boden schleiften. Sie habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Als die beiden jüngeren Männer begriffen, dass sie kein Geld erhalten würden, flohen sie – und ließen die Leiche in der Postfiliale zurück.

A dead man was taken into a post office in Ireland in an attempt to claim his pension



The deceased man was carried up to the counter by two other blokes, a „concerned staff member enquired about the wellbeing of the man“ the others then scarpered https://t.co/Soka2McJuq pic.twitter.com/hJjsPcL6dh