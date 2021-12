Es ist das erste Mal in der 98-jährigen Geschichte des Unternehmens, dass eine Frau die Zügel als Vorstandsvorsitzende von Walt Disney in die Hand nimmt. Am 31. Dezember wird Susan Arnold die Nachfolgerin von Bob Iger.

Seit knapp 20 Jahren steht die Powerfrau auf der Liste der 50 Most Powerful Women in Business des Fortune Magazines.

Erste Frau an Disney-Spitze

Mit dem Wechsel der Vorstandvorsitzenden geht eine Ära zu Ende. In der 98-jährigen Geschichte des Unternehmens ist es nämlich das allererste Mal, dass eine Frau an der Spitze des Unterhaltungskonzerns sitzen wird. Am 31. Dezember übergibt Bob Iger, der seit 1996 eine leitende Position als Vorstandsvorsitzender innehat, seinen Posten an Susan Arnold ab. Die 67-Jährige ist schon seit 14 Jahren Teil des Aufsichtsrats der Walt Disney Company. Nun wird sie die Leitung des Vorstands übernehmen. „Susan ist eine unglaublich geschätzte Führungskraft, deren Erfahrungsschatz, unerschütterliche Integrität und fachmännisches Urteilsvermögen für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sind, seit sie 2007 dem Vorstand beigetreten ist“, so der noch amtierende Aufsichtsratsvorsitzende über seine Nachfolgerin.

Bild: Valerie Macon / Getty Images Entertainment

Susan Arnold leitete bereits andere Unternehmen

Die 67-Jährige sammelte in den vergangenen Jahren einiges an Erfahrung in anderen leitenden Positionen. Nicht ohne Grund steht sie seit 2002 auf der Liste der 50 Most Powerful Women in Business des Fortune Magazins. Unter anderem bekleidete sie leitende Positionen bei Procter & Gamble, der Carlyle Group und McDonald’s Corp. „In meiner neuen Rolle als Vorstandsvorsitzende freue ich mich darauf, weiterhin den langfristigen Interessen der Disney-Aktionäre zu dienen“, so die zukünftige Vorstandsvorsitzende.