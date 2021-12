Nach den Medienberichten rund um den Rückzug von ÖVP-Chef Sebastian Kurz aus der Politik, heißt es nun, dass Karl Nehammer neuer Kanzler werden soll.

Das wurde dem Standard aus Regierungskreisen bestätigt. Nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Für 11:30 ist eine Presseerklärung von Sebastian Kurz angekündigt.

Karl Nehammer als Nachfolger von Sebastian Kurz

Wie die Kronen Zeitung heute berichtet, will sich Sebastian Kurz aus der Politik zurückziehen. Die Geburt seines Sohnes soll ein Grund für die Entscheidung sein. Um 11:30 will er für ein offizielles Statement vor die Presse treten und nähere Details bekannt geben.

Unterdessen berichtet der Standard, dass Innenminister Karl Nehammer neuer Kanzler werden soll. Die Meldung wurde offenbar bereits aus Regierungskreisen bestätigt, wie es heißt.

Ermittlungen gegen Kurz

Wie die Kronen Zeitung und auch die deutsche Bild am Donnerstag berichten, zieht sich Altkanzler Sebastian Kurz aus der österreichischen Politik zurück. Die Geburt seines Sohnes vor einigen Tagen soll der ausschlaggebende Grund für den Schritt aus der Politik sein, wie er gegenüber der Kronen Zeitung erklärt. Es habe einfach „Klick gemacht“, so der Politiker. Er wolle sich „Österreichs Politik nicht mehr antun“, so Kurz weiter.

Eine Rolle dürften aber auch die derzeit noch laufenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) spielen, die den 35-Jährigen im Oktober zu seinem Rücktritt zwangen.