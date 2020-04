Sie werfen mit ihrem Geld um sich, als gäbe es kein morgen. Auch beim Lebensmitteleinkauf landet die Hälfte in der Tonne und im Schrank haben sie Kleidung, an denen noch das Preisschild hängt. Manche Sternzeichen verfallen sehr schnell dem Konsumrausch.

Sie sind extrem verschwenderisch:

Löwe

Der Löwe möchte beeindrucken und in der Öffentlichkeit glänzen. Deshalb folgt er jedem Modetrend und gibt für eine Hose, die er vielleicht einmal anzieht, gleich mehrere hundert Euro aus. Kann er gerade nicht ins Einkaufszentrum shoppen gehen, weicht er auf Online-Stores aus. Fast täglich klingelt der Postbote mit einem Paket im Schlepptau. Während sich der Kleiderschrank des Löwen füllt, schrumpft seine Geldbörse.

Skorpion

Der Skorpion hat nie gelernt, Geld nachhaltig zu investieren und klug auszugeben. Dieses Sternzeichen kauft deswegen oft Dinge, die schnell kaputtgehen. Dann muss wieder Geld ausgegeben werden, um sie zu ersetzen. Das kann ganz schön die eigenen Finanzen belasten. Statt sich einmal etwas von Dauer zu leisten, verschwendet der Skorpion lieber immer wieder sein Geld.

Widder

Sie genießen das Leben und geben dafür gerne Geld aus. Egal, ob für sich selbst oder für Freunde: Nichts ist zu teuer. Irgendwer muss immerhin die Wirtschaft ankurbeln. Ob sie ihren Freunden einen Blumenstrauß vor die Tür stellen, einfach nur um ihnen das Wochenende zu versüßen oder sich selbst irgendwelche Spielzeuge bestellen, die sie im einen Moment lustig finden und im nächsten in den Keller verlagern: Dieses Sternzeichen ist ganz schön verschwenderisch.

Waage

Die Waage sprengt gerne mal ihren eigenen Kreditrahmen: Ob für teure Markenkleidung oder für Massen an ausgefallenen Lebensmittel, um ein kostbares Fünf-Gänge-Menü zu zaubern. Dieses Sternzeichen isst nämlich auch zu Hause gerne stilvoll. Dabei hat es gar nicht die Zeit, das ganze Essen zu verarbeiten und die Hälfte landet im Müll. Ziemlich verschwenderisch! Außerdem kommt hinzu, dass die Waage sehr gerne in teuren Restaurants essen geht, was die Geldbörse natürlich zusätzlich belastet.