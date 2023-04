TikTok ist in aller Munde. Spätestens seit der Pandemie erlebt die Video-App einen absoluten Hype. Mit rund einer Milliarde monatlicher aktiver Nutzer zählt die videobasierte Social-Media-Plattform definitiv zu den ganz großen Playern. Aber wie erstellt man dort eigentlich guten Content und wie schafft man es eigentlich, mit einem Videoclip auf TikTok viral zu gehen?

Wir haben ein paar Tipps und Tricks für euch, die euch dabei helfen können, einen viralen Hit zu landen.

1. Fessle dein Publikum

TikTok ist schnelllebig. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Zuschauer nicht sofort auf euch zieht, riskiert ihr sie an den nächsten User auf der endlosen Bildlaufleiste zu verlieren. Also, sobald ihr ein Video für TikTok erstellt, beginnt mit einem Aufhänger: Idealerweise schafft ihr es, die User gleich in den ersten zwei bis drei Sekunden in den Bann zu ziehen. Das funktioniert zum Beispiel mit einem trendigen Audiosound oder indem ihr das Thema gleich zu Beginn des Clips erwähnt.

Ein Beispiel: In diesem Make-up-Tutorial wird gleich zu Beginn der Text „Eyeliner ziehen bei Schlupflidern“ eingeblendet. Wir müssen nicht warten, um zu sehen, worum es in dem Video geht; stattdessen führt die TikTokerin sofort in das Thema ein und gibt uns einen Grund, dranzubleiben und zu sehen, was die Tipps sind.

2. Achte auf die Abspieldauer

Wir kennen es doch von uns selbst: Wie oft bleiben wir bei einem TikTok, das länger als 60 Sekunden dauert, hängen? Genau – so gut wie nie. Genau deshalb ist es wichtig, sich mit der Abspieldauer und der Länge eines Videos genauer auseinanderzusetzen. Die Wiedergabezeit und -häufigkeit sind für den viralen Erfolg auf TikTok nämlich noch wichtiger als Likes und Kommentare. Der Algorithmus verfolgt, ob und wie oft eurer Video vollständig angesehen oder abgebrochen wurde. Wenn ihr das Ziel habt, auf TikTok erfolgreich zu sein, solltet ihr euch also unbedingt mit den Video-Statistiken auseinandersetzen. Dort wird euch angezeigt, wie viel Prozent des Publikums eurer Video tatsächlich bis zum Ende angesehen haben.

Im Zweifelsfall ist es oft klüger, kürzere Videos zu posten als längere. Es mag schwierig sein, unsere harte Arbeit auf ein paar Sekunden zu reduzieren, aber genau diese Art von Videos zieht die Zuschauer in ihren Bann.

3. Gib deinen Zuschauern einen Grund zum Kommentieren …

Interactions are Key! Auf TikTok sind Kommentare absolut wichtig. Je mehr Kommentare ihr auf ein Video bekommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Algorithmus von TikTok das Video bevorzugt – was wiederum bedeutet, dass mehr Menschen eure Inhalte sehen werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, Kommentare auf TikTok zu bekommen, aber die absolut einfachste Strategie, das zu bekommen, was man will, ist es einfach zu fragen. Aka: Fordert eure UserInnen direkt auf, mit euren Videos zu interagieren. Banale Sachen, wie eure Follower nach Vorschlägen für das nächste Harry Styles Konzert-Outfit zu bitten, reicht schon aus, um wie hier etwa TikTok Star Kate Norkeliunas ein paar – wenn auch nicht immer die ernst gemeintesten – Reaktionen zu bekommen.

4. … und antworte auf so viele Kommentare wie möglich

User zum Kommentieren zu bewegen, reicht natürlich nicht aus. Eine weitere Methode, um auf TikTok mehr Kommentare zu erhalten? Schreibt sie doch einfach selbst. Und nein, damit meinen wir nicht, dass ihr in der Kommentar-Box Selbstgespräche führen sollt. Ganz im Gegenteil: Interagiert mit den UserInnen! Antwortet auf die Kommentare, die ihr auf euren eigenen Videos bekommt. Das ist nicht nur gut für den Algorithmus, sondern fördert auch den Aufbau einer echten Beziehung zu eurem Publikum.

Mit 1,6 Millionen Followern könnte TikToker Tyler Warwick die Vielzahl an Kommentaren auf seinen Videos problemlos ignorieren, aber er antwortet oft und erhöht dadurch das Engagement auf seinem Kanal. Plus: Er gibt seinen Fans das Gefühl, geschätzt zu werden. Zu wissen, dass der Creator oder die Creatorin möglicherweise antworten wird, kann auch ein guter Anreiz für die User sein, einen Kommentar abzugeben.

5. Poste zur richtigen Zeit

Wusstet ihr, dass es optimale Zeitpunkte für das Hochladen eurer Videos auf TikTok gibt? Die beste Zeit zum Posten ist, wenn die meisten Leute aktiv scrollen, da TikTok selten Videos zeigt, die älter als etwa eine Woche sind. Diese Zeiten variieren je nach Wochentag: 21 Uhr ist zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, am Montag ein Video zu posten, aber nicht unbedingt am Samstag. Wenn ihr herausfinden könnt, wann eure Zielgruppe am aktivsten ist, dann wisst ihr auch, wann ihr posten müsst, um eure Reichweite zu maximieren.

Ein kleiner Tipp am Rande: Schaut euch ruhig eure Konkurrenz an, die auf dieselbe Zielgruppe abzielt. So könnt ihr euch ansehen, was die bereits richtig machen und was dort nicht unbedingt gut läuft.

6. Verwende trendige TikTok-Sounds

Am liebsten wollt ihr jetzt mit dem Drehen eines TikTok -Videos anfangen, aber euch fällt einfach nichts ein? Dann lasst euch direkt auf TikTok inspirieren und durchstöbert die „For You Page“, Hashtags und Co. Schaut euch an, welche Sounds gerade viral gehen, wofür sie verwendet werden und überlegt euch, wie ihr ihnen euren ganz eigenen Stempel aufdrücken könnt – und damit meinen wir nicht (nur) Videos mit Lippensynchronisation.

Ein Beispiel: Allein mit dem Audioclip „Love You So“ von The King Kahn & BBQ Show, wurden über 31,9 Millionen Videos erstellt – ein großer Erfolg auf TikTok!

Jetzt liegt es nur mehr an euch. Achtet einfach darauf, dass ihr mit viel Kreativität, Spaß und einem Gespür für eure Zielgruppe euren Content erstellt, dann werden die Follower und Fans schon von selber kommen – Viel Erfolg!