Seit Tagen spekulieren Fans darüber, ob sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht getrennt haben. Angeheizt wurden die Gerüchte von der schwangeren Yeliz selbst. Die löschte nämlich so ziemlich alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Account.

Haben sie sich jetzt doch wieder vertragen? Das lässt zumindest die aktuelle Instastory von Jimi vermuten. Er war nämlich mit Yeliz’ Hund spazieren.

Yeliz Koc und Jimi Blue doch nicht getrennt?

Was geht denn da jetzt eigentlich bei Yeliz Koc und Jimi Blue ab? Sind die beiden nun zusammen oder nicht. Seit Tagen spekulieren Fans darüber, ob sich die werdenden Eltern getrennt haben und analysieren so ziemlich alles, was sich auf den Instagram-Accounts der beiden tut. Die aktuelle Instastory von Jimi gibt jetzt jedenfalls Anlass zur Hoffnung, denn dort zeigt er, dass er mit Yeliz’ Hündin Luna spazieren war. Sind die beiden also wieder ein Paar – oder haben sie sich erst gar nicht getrennt?

Dass sie doch noch zusammen sind lässt auch ein Foto vermuten, das Promiflash zugespielt wurde. Darauf sind die beiden nämlich bei einem gemeinsamen Spaziergang samt Hündin Luna in Hannover zu sehen.

Geburtstermin in drei Monaten

Wir sind gespannt, wann sich das Paar selbst öffentlich zu den Gerüchten äußern wird. Bis zur Geburt des gemeinsamen Babys soll es jedenfalls nicht mehr lange dauern. Wie Yeliz kürzlich in ihrer Instastory verraten hat, soll es schon in drei Monaten so weit sein. Die beiden erwarten eine Tochter.