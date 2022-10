Angeblich soll Elon Musk eine verrückte Theorie haben, dass seine Ex-Freundin Grimes nicht echt ist. Sie soll laut dieser Theorie nur ein Produkt seines Geistes sein. Das enthüllt jetzt die dreiteilige BBC-Dokumentation „The Elon Musk Show“.

Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und haben zusammen auf unzähligen offiziellen Anlässen teilgenommen.

Elon Musk: Grimes ist eine Simulation

Dass der Tesla-Chef immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, daran haben wir uns schon längst gewöhnt. Doch eine Dokumentation über den SpaceX-Chef, die derzeit auf BBC zu sehen ist, legt noch einmal eins drauf. Denn laut der kürzlich ausgestrahlten Doku-Serie „The Elon Musk Show“ soll der Tech-Mogul eine sehr skurrile Theorie haben. Laut dieser Theorie soll seine Ex-Freundin Grimes eine Simulation sein, weil sie so perfekt ist. Demnach ist der 51-Jährige sich offenbar nicht ganz sicher, ob Popstar Grimes im echten Leben wirklich existiert. Er vermutet, dass er die Mutter seiner Kinder in seinem Kopf erschaffen haben muss.

Musk hat in der Vergangenheit immer wieder die Frage aufgeworfen, ob wir uns nicht alle in einer Art „Matrix“-Simulation befinden. So sagte er zum Beispiel im „Joe Rogan Experience“-Podcast im Jahr 2018, dass sich Computerspiele technisch so sehr weiterentwickeln werden, dass sie irgendwann nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sein sollen und schloss daraus: „Wir befinden uns höchstwahrscheinlich in einer Simulation.“

Grimes stimmt der Theorie zu

In der Dokumentation heißt es, dass die kanadische Sängerin der verrückten Theorie tatsächlich zustimmt. Der „Vanity Fair“-Journalist Devin Gordon berichtet, dass die Sängerin ihm kürzlich von dieser Theorie erzählt habe. „Sie erzählte mir wiederholt, dass Musk diese Theorie von ihr hat, dass sie nicht real ist, dass sie eine Simulation ist, die von ihm erschaffen wurde und in seiner Großhirnrinde als eine Art perfekte Begleiterin für ihn existiert“, so der Journalist. „Das klingt ein bisschen verrückt und vielleicht sogar ein bisschen unheimlich, aber sie stimmt dem zu. Sie sagte, sie fühle sich wie diese Simulation, die perfekt für ihn geschaffen wurde“, fügt er noch hinzu.

Musk und Grimes hatten sich ursprünglich auf Twitter kennengelernt, wo sie sich gemeinsam über einen technikbasierten Scherz unterhalten hatten. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie auf der Met Gala im Jahr 2018. Aus der Beziehung entstanden zwei Kinder. Ihr Sohn X Æ A-Xii kam im Mai 2020 auf die Welt. Ihre Tochter, Exa Dark Sideræl folgte Ende 2021 und wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Die Sängerin und der Tech-Mogul trennten sich im Jahr 2021 nach drei Jahren Beziehung. Der Grund: Musks beruflichen Umstände.