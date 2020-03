Hartnäckigkeit muss nicht unbedingt etwas Negatives sein. Denn immerhin kommen sture Menschen oftmals an ihr Ziel. Doch wer noch dazu ständig verkrampft ist und verbissen durchs Leben geht, läuft Gefahr sehr unglücklich zu werden. Manche Sternzeichen sind da besonders gefährdet.

Diese drei Sternzeichen sind nämlich extrem verbissen:

Widder

Der Widder ist ein sehr stures Sternzeichen. Arbeitet er gerade an einem Projekt, denkt er nur noch daran und versucht zwanghaft alles richtigzumachen. Er ist erst wieder glücklich, wenn er an sein Ziel gekommen ist und das Projekt abgeschlossen hat. Dabei vergisst er auch, sich einfach zu entspannen. Ganz anders ist der Widder in Beziehungen. Verliebt er sich erst einmal, lockert er auf. Das Sternzeichen wird dann flexibler und entspannter.

Löwe

Löwen sind besonders ehrgeizig. Für sie muss alles nach Plan laufen. Und wenn es das nicht tut, versucht das Sternzeichen alles, um das zu ändern. Denn sie sind erst glücklich, wenn sie die Kontrolle über die Situation bekommen. Besser wäre es für das Sternzeichen, einfach einmal zu entspannen und den Dingen seinen Lauf zu lassen.

Stier

Dem Stier fällt es oftmals schwer, sein Verhalten zu ändern. Besonders verbissen hält er an alten Gewohnheiten und Traditionen fest. Versucht ein Außenstehender die Routine des Stiers durcheinander zu bringen, kann das ganz schnell zu Streit führen. Diese verkrampfte Art wirkt sich besonders negativ auf Beziehungen aus. Der Stier muss einfach lernen, zu vertrauen und die Zügel auch mal anderen in die Hand zu geben.