Silvester steht vor der Tür und wir sind schon richtig gespannt, was 2023 so für uns bereithält. Doch auch der Jahreswechsel selbst könnte für manche von uns ziemlich aufregend werden. Denn auf drei Sternzeichen wartet in der Silvesternacht womöglich eine große Überraschung!

Zum Jahreswechsel wird es für diese Tierkreiszeichen nochmal richtig interessant.

Fische

Die lieben Fische sind nicht gerade die größten Partytiger. Riesige Silvesterfeiern sind daher nichts für das Sternzeichen. Ein geselliger Abend mit Raclette und witzigen Spielen ist allerdings genau das richtige für die Fische. Das Tierkreiszeichen ist von seinen Liebsten umgeben und kann den Silvesterabend so richtig genießen. Fische können sich außerdem auf tiefgründige Gespräche gefasst machen. Dabei wird die ein oder andere Überraschung enthüllt. Fische finden dadurch etwas heraus, das sie ganz schön verblüfft! Was genau das sein wird, wird sich bald zeigen.

Zwilling

Für Zwillinge endet der Silvesterabend nicht ganz so positiv, wie für die anderen Sternzeichen. Sie erleben womöglich sogar eine böse Überraschung. Ein Streit eskaliert oder ein bestimmtes Thema sorgt für hitzige Diskussionen in der Runde. Fest steht, der Abend läuft jedenfalls nicht ganz rund und das Sternzeichen könnte definitiv schöner in das neue Jahr rutschen. Aber zum Glück verfliegt die negative Aura auch sehr bald wieder. Und Zwillinge können trotz holprigen Start mit Optimismus in Richtung 2023 blicken.

Widder

Auch Widder-Geborene können sich auf eine Überraschung einstellen! Denn genau zu Silvester sind zwei wichtige Planeten auf der Seite des feurigen Sternzeichens. Merkur und Venus beeinflussen die Widder am 31. Dezember und durch diese kosmische Kombination erhält das Sternzeichen eine Extraportion Leidenschaft, die gemeinsam mit sprudelnden Emotionen für eine unvergessliche Liebesüberraschung sorgt. Uhhh … was das wohl sein wird? Das Sternzeichen kann sich jedenfalls schon auf einen Abend voller Liebe einstellen.