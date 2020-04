In Wien und Salzburg gelten ab heute (27. April) wieder die Kurzparkzonen. Demnach wird auch die Zahlung der Parkgebühren sowie die Einhaltung der Abstellzeiten wieder strenger kontrolliert.

Im Laufe der Woche sollen die Kurzparkzonen auch in anderen Landeshauptstädten wieder eingeführt und kontrolliert werden.

Ab Montag, dem 27. April gelten in Wien und Salzburg wieder die Kurzparkzonen. Laut ÖAMTC, werde somit auch dementsprechende Überwachung wieder eingeführt. Aufgrund der strengen Kontrollen sind Autofahrer nun auch wieder aufgefordert, die Zahlung der Parkgebühren und die Einhaltung der Abstellzeiten zu beachten und diese auch einzuhalten. Wie aus einer offiziellen Presseaussendung hervorgeht, gibt es ab dem 27. April in Wien zudem keine Vergünstigungen hinsichtlich der Tagespreise in Parkgaragen mehr. Im Laufe der Woche sollen die Kurzparkzonen schlussendlich auch in anderen Landeshauptstädten wie Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und kleineren Gemeinden wieder eingeführt und durch Kontrollen überwacht werden.

ÖAMTC ruft Kontrolleure zur Nachsicht auf

Trotz der Wiedereinführung gäbe es der ÖAMTC zufolge, gewisse Ausnahmen. So sei das Parken von Fahrzeugen in den temporären Begegnungszonen in Wien weiterhin nur auf gekennzeichneten Abstellplätzen erlaubt. Zudem appelliert der Autoservicedienst nun an die Parkraumüberwachung, aufgrund der Neuerungen, in den kommenden Tagen Nachsicht gegenüber den Fahrern zu zeigen.