Geht der Hype zu weit? In Paris lieferten sich Anhänger des Netflix-Hits “Squid Game” jetzt sogar eine wilde Schlägerei. Auslöser der Prügelei: Ein neues Pop-up-Café, lange Wartezeiten und frustrierte Fans.

In Paris eröffnete am Wochenende für zwei Tage ein Pop-up-Café, in dem sich alles um das K-Drama dreht.

Enormer Andrang bei “Squid Game”-Pop-up-Event

Die südkoreanische Serie “Squid Game” ist nach ersten Schätzungen auf dem besten Weg, den Zuschauerrekord auf Netflix zu brechen. Diesen Hype hat die Streaming-Plattform offenbar unterschätzt, als sie letztes Wochenende in Paris ein Pop-up namens “Squid Game Café” eröffnet hat. Das Café sollte die Fans in die Welt des K-Dramas entführen.

Aufgrund des riesen Erfolgs der Serien war das Interesse natürlich enorm: Hunderte Menschen warteten stundenlang im strömenden Regen, um in das Café zu gelangen. Einige Fans haben es aber trotz langer Warterei nicht in das Café geschafft. Eine frustrierte Twitter-Userin schreibt: “Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich 40 Minuten dafür verschwendet habe.”

Tumult bricht aus

Die Wartezeit schien die Nerven einiger Fans so sehr zu strapazieren, dass in der Warteschlange ein handfester Streit ausbrach. Liebhaber der Serie versuchten trotz Besucher-Stopps in den Pop-Up-Store zu gelangen, was kurzzeitig Panik in der Menge auslöste. Einige der Anwesenden schlugen mit Fäusten aufeinander ein, drückten sich gegen parkende Autos und ließen gar nicht mehr voneinander ab. Polizei und Sicherheitskräfte mussten schließlich eingreifen, um den Tumult aufzulösen.