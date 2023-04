Seit Jahren ist das Gewicht von Ariana Grande Thema in den sozialen Medien. Seit kurzem wird wieder mehr darüber diskutiert. Denn Arianas Fans sorgen sich um die erfolgreiche Sängerin. Das Gerede geht an der 29-Jährigen nicht spurlos vorbei, daher bezieht sie nun Stellung und klärt über ihren Gesundheitszustand auf.

„Man weiß nie, was eine Person gerade durchmacht“, stellt die „Thank U, Next“-Interpretin in einem Video auf TikTok klar.

Ariana Grande spricht erstmals über ihren Körper

„Was ist denn mit ihr passiert?“, „Wir müssen definitiv über ihr Gewicht sprechen, das ist nicht gesund“ und „Sie wird von Tag zu Tag dünner“, sind nur ein paar der Kommentare, denen Ariana Grande tagtäglich ausgesetzt ist. Immer wieder diskutieren ihre Fans darüber, dass sie sich große Sorgen um den Gesundheitszustand der Sängerin machen. Um ihre Bedenken zu untermauern, kursieren unzählige Vergleiche mit alten Fotos von Ariana im Netz, die beweisen sollen, dass mit ihr etwas nicht stimme.

Das geht natürlich auch an der 29-Jährigen selbst nicht spurlos vorüber. Ariana sah sich jetzt gezwungen, ein Statement zu veröffentlichen, in dem sie auf all die Spekulationen rund um ihren Körper und ihr Gewicht eingeht. Auf TikTok teilt die Sängerin ein dreiminütiges Video, in dem sie über Körperbilder spricht. „Ich mache so etwas normalerweise nicht, weil ich darin echt nicht gut bin“, beginnt sie. „Aber ich möchte über eure Bedenken gegenüber meinem Körper sprechen“.

„Es gibt viele Arten, gesund auszusehen“

Als Person, die in der Öffentlichkeit steht und deren Körper von allen Seiten begutachtet und bewertet wird, ist es nicht immer ganz so einfach. „Ich finde, wir sollten alle etwas freundlicher sein und andere Körper weniger kommentieren“, so die Sängerin. „Wenn ihr denkt, dass ihr etwas nett Gemeintes sagt, gesund oder ungesund, groß oder klein, dies oder das, sexy oder unsexy – wir sollten wirklich daran arbeiten, das nicht mehr zu tun“.

Es gebe immer Wege, wie man jemanden ein Kompliment machen kann, ohne den Körper der Person zu bewerten. „Oder etwas, das einem nicht gefällt, zu ignorieren“, fügt Ariana noch hinzu. „Ich denke, wir sollten einander helfen, für Sicherheit zu sorgen und uns sicherer zu fühlen“. Der 29-Jährigen ist es außerdem wichtig, eines zu betonen: „Es gibt viele verschiedene Arten von Schönheit. Es gibt auch viele verschiedene Arten, gesund und schön auszusehen“.

Dann geht Ariana auf die älteren Bilder von sich ein, mit denen sich aktuell verglichen wird. „Der Körper, mit dem ihr mich gerade vergleicht, war die ungesündeste Version von mir. Ich habe eine Menge Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt und war am Tiefpunkt meines Lebens“, so die Sängerin. Es ist also nicht alles immer so, wie es scheint. Und auch wenn Ariana damals für die Öffentlichkeit „gesund“ gewirkt hat, sah es in ihrem Inneren ganz anders aus.

„Man weiß nie, was eine Person gerade durchmacht“, stellt Ariana klar. „Selbst wenn sie von einem liebevollen und fürsorglichen Ort kommt, kann diese Person etwas durchmachen. Man weiß es einfach nie, also seid nett zueinander und zu euch selbst“. Abschließend hat die 29-Jährige noch eine Botschaft an all ihre Fans: „Ihr seid wunderschön, egal, in welcher Phase ihr euch gerade befindet. Egal, was ihr gerade durchmacht, wie viel ihr wiegt, wie ihr euer Make-up tragt, welche kosmetischen Eingriffe ihr hinter euch habt oder auch nicht – ich finde, ihr seid alle wunderschön“.