Captain Marvel ist zurück! Aber diesmal ist sie nicht alleine, sondern wird von zwei weiteren bekannten Heldinnen unterstützt. All das und vieles mehr verrät nun der erste Trailer zu „The Marvels“.

Der erste Trailer zu „The Marvels“

„Captain Marvel“ war der erste MCU-Film mit einer weiblichen Titelfigur. Jetzt bekommt er endlich eine Fortsetzung. Doch die heißt nicht, wie man erwarten würde, „Captain Marvel 2“. Der neue Film trägt stattdessen nämlich den Titel „The Marvels“. Und dafür gibt es einen guten Grund.

Denn in der Fortsetzung steht nicht nur Carol Danvers aka Captain Marvel im Mittelpunkt. Wie schon im Trailer zu sehen ist, bekommt die erste Marvel-Heldin Gesellschaft von zwei weiteren bekannten Gesichtern bzw. von zwei weiteren Marvels. An ihrer Seite sehen wir zum einen Monica Rambeau, die wir bereits aus „WandaVision“ kennen und zum anderen Kamala Khan, die ihr Marvel-Debüt in der Serie „Ms. Marvel“ feierte.

Schon am Ende von „Ms. Marvel“ gab es Hinweise darauf, wie der neue Film rund um Captain Marvel weitergehen könnte. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt: Am Ende fängt Kamalas Armband plötzlich an zu leuchten und sie verwandelte sich in Captain Marvel. Und genau hier setzt auch der Trailer von „The Marvels“ an. Denn aus irgendeinem Grund sind die drei Heldinnen miteinander verbunden und verwandeln sich ständig in die andere. Was dahintersteckt – das werden wir im Film erfahren.

Kinostart ist am 8. November

Am 8. November können wir die Fortsetzung im Kino sehen. Bis dahin dürfen wir uns auf „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ freuen, denn den können wir schon ab dem 3. Mai im Kino sehen. Auch die zweite Staffel von Loki soll noch diesen Sommer auf Disney+ erscheinen. Ein offizieller Starttermin wurde aber noch nicht bekannt gegeben.