Im letzten Jahr sorgte die Serie „Dahmer – Monster“ über den Serienmörder Jeffrey Dahmer für mächtig Aufsehen. Der Streaminghit war so erfolgreich, dass Netflix das Format gleich um zwei Staffeln verlängerte. Nun steht endlich fest, wer im Fokus der zweite Staffel der „Monster“-Reihe stehen wird.

Wie ein neuer Teaser verrät, handelt die Fortsetzung von den Menéndez-Brüdern, die ihre Eltern im Jahr 1989 kaltblütig ermordeten.

„Monster“: Zweite Staffel handelt von zwei Killern

Mit der Serie „Dahmer“ landete Netflix im letzten Jahr einen echten Überraschungshit. Die Serie sorgte nicht nur für jede Menge Aufsehen, sie brach zudem fast alle Streaming-Rekorde. Es war also keine allzu große Überraschung, als Netflix vor einigen Monaten die Verlängerung des Formats verkündete. Es soll also noch mindestens zwei weitere „Monster“-Staffeln geben. Allerdings war lange Zeit unklar, wovon die kommende Seasons handeln könnten. Denn da die Geschichte von Dahmer bereits auserzählt ist, stand von Anfang an fest, dass sich die neuen „Monster“-Folgen auf einen anderen Fall konzentrieren dürften. Diese Annahme bestätigt Netflix nun offiziell.

Denn Netflix hat nun einen ersten Teaser veröffentlicht, der das Geheimnis lüftet, um welchen Killer es in der zweiten Staffel von „Monster“ gehen wird. Genauer gesagt stehen in der Fortsetzung diesmal sogar gleich zwei Mörder im Fokus. Und zwar die Brüder Lyle und Erik Menendez, die ihre Eltern im Jahr 1989 ermordeten. Im Titel der Serie wird aus dem Monster nun somit der Plural: „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.“

Menéndez-Brüder ermordeten Eltern kaltblütig

Fest steht nun also, dass die neuen Folgen von den Brüder Lyle und Erik Menendez handeln werden. Die zwei Männer sorgten für einen der schockierendsten Mordfälle des späten 20. Jahrhunderts in den USA. Erik Galan und Joseph Lyle Menendez, damals 18 und 21 Jahre alt, griffen zur Schrotflinte und erschossen ihre eigenen Eltern in ihrer Villa in Beverly Hills in Kalifornien. Anschließend fuhren die Brüder davon, um die Mordwaffen zu beseitigen und sich auf dem Rückweg noch Kinokarten zu kaufen, die als Alibi fungieren sollten. Als sie wieder zu Hause ankamen, rief Erik die Polizei und meldete, dass seine Eltern erschossen worden seien. Im Jahr 1996 wurden die zwei zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Besondere Aufmerksamkeit erlangte der Fall unter anderem auch deshalb, weil der Prozess im Jahr 1993 live im Fernsehen übertragen wurde. Das mediale Interesse war enorm!

Wann startet die neue Staffel auf Netflix?

Wie schon bei der „Dahmer“-Serie sind Ryan Murphy und Ian Brennan auch für die Umsetzung von „Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story“ verantwortlich. Wie der Cast der Dahmer-Nachfolgeserie aussieht, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Am Ende des Teasers wird dafür aber der Startzeitraum für die zweite Staffel angedeutet. Demnach können wir 2024 mit den neuen Folgen rechnen. Bis wir uns also die Story von Lyle und Erik Menendez auf Netflix anschauen können, müssen wir uns noch ein wenig gedulden.