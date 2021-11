Nicht oft zeigt sich das Paar gemeinsam auf den Social Media. Umso besonderer also, dass sie nun zum ersten Mal gemeinsam auf einem offiziellen Event auftauchten. Cole Sprouse und Ari Fournier absolvierten diese Woche nämlich ihren allerersten Auftritt als Paar.

Knapp ein Jahr nach der Trennung von Lili-Reinhart machte der die Beziehung mit Ari Fournier jetzt offiziell.

Cole Sprouse und Ari Fournier zum ersten Mal gemeinsam auf Event

Knapp ein Jahr nachdem Cole Sprouse und „Riverdale“-Schauspielerin Lili Reinhart ihre Trennung bekannt gaben, macht der Darsteller jetzt seine Beziehung mit dem Model Ari Fournier öffentlich. Bislang verriet das Paar nur sehr wenig über die Beziehung und gab Followern eigentlich so gut wie Einblicke in die Partnerschaft. Umso besonderer also, dass sie sich die beiden nur zum ersten Mal öffentlich auf einem Event zeigen. Bei einem exklusiven Dinner in West Hollywood, veranstaltet von Instyle und Christian Loutboutin, tauchten Ari und Cole zum ersten Mal offiziell als Paar auf. Auch andere Stars wie Kiernan Shipka und Riverdale-Darsteller Charles Melton waren bei dem intimen Dinner dabei.

Bild: Randy Shropshire / Getty Images Entertainment

Machen keinen große Sache aus ihrer Beziehung

Zu besonderen Anlässen geben die beiden dann wohl doch ein paar kleine Einblicke in ihre Beziehung. Zu Coles Geburtstag postete Ari unter anderem süße Pärchenfotos, die sie in Alltagssituationen zeigen. „Ich bin so glücklich darüber, dass du geboren wurdest. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster“, kommentiert sie das Foto-Karussel.