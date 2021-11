Am 14. November gingen in Budapest die alljährlichen MTV Europe Music Awards (EMAs) über die Bühne. Ed Sheeran und die südkoreanische K-Pop-Band BTS wurden zu den Abräumern des Abends. Justin Bieber hingegen ging überraschenderweise leer aus.

Moderiert wurde das ganze Spektakel von Sängerin Saweetie.

Das sind die größten Gewinner des Abends

Endlich war es wieder so weit: Am Abend des 14. Novembers wurden die MTV Europe Music Awards (EMAs) verliehen. Dieses Jahr in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Es gab mitreißende Performances von Artists wie Ed Sheeran, Maluma und Kim Petras, Shootingstar Saweetie als Host, den MTV EMA Generations-Award für 5 junge LBTQ+ Aktivisten und natürlich jede Menge Gewinner. Als großer Favorit auf eine der begehrten Trophäen galt im Vorfeld Justin Bieber mit acht (!) Nominierungen. Mit nach Hause nahm er allerdings keinen von den Preisen. Diese Künstler*innen hingegen, hatten Grund zur Freude:

BTS

Ja, Kunst „made in Korea“ ist derzeit hoch im Kurs: Bei den diesjährigen MTV EMAs räumte die koreanische Boyband BTS die meisten Preise des Abends ab. Die BTS durfte sich über vier Preise freuen. Sie wurden in der Katergorie für Bester Pop, Bester K-Pop, Beste Band und Größten Fans ausgezeichnet.

Bild: Courtesy of MTV / Getty Images

Ed Sheeran

Dass der britische Liebling Ed Sheeran zu den großen Gewinnern des Abends zählt, dürfte für die meisten jetzt nicht wirklich überraschend kommen. Der 30-Jährige konnte gleich zwei Preise mit nach Hause nehmen. Der Singer-Songwriter gewann nicht nur in den Kategorien Bester Künstler und Bester Song für seinen Track “Bad Habits”, sondern eröffnete den großen Show-Abend auch mit einer Darbietung seiner aktuellen Single “Overpass Graffiti”. Später am Abend performte er außerdem auch noch seinen Hit “Shivers”. Was für ein gelungenes Comeback!

Måneskin

Die italienischen ESC-Gewinner Måneskin durften sich über ihren ersten EMA und den Preis in der Kategorie Bester Rock freuen. „Die Leute haben uns immer gesagt, dass wir es mit unserer Musik nicht schaffen werden – ich denke, sie haben sich geirrt“, erklärte Frontmann Damiano David in seiner Dankesrede. Er lieferte auch gleichzeitig einen der heißesten Looks des Abends. Oder was sagt ihr zu Damiens knappen Outfit?

Saweetie

Auch Sängerin Saweetie ergatterte in der Kategorie Bester Newcomer einen der Preise. Die Gastgeberin der diesjährigen Preisverleihung schwebte nach dem Eröffnungsauftritt von Ed Sheeran auf einer riesigen Schneeflocke auf die vereiste Bühne. Bevor wir Luft holen konnten, spielte Saweetie ein Medley ihrer Hits, darunter „Tap In“ und „Best Friend“ zusammen mit ihren Tänzern The Icy Girls, live in der Papp László Budapest Sportaréna.

Eine Liste aller Gewinner findet ihr hier!

Und wer jetzt traurig ist, weil er die Show verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen: MTV zeigt die Wiederholung der ganzen Show heute (15. November) um 21 Uhr im Free-TV.