In der vergangenen Folge von “Temptation Island” verschwand Yasin mit gleich zwei Single-Frauen in seinem Schlafzimmer. Als kurz darauf lautes Stöhnen zu hören war, sind sich alles sicher: Der 29-Jährige hatte Sex mit zwei der Verführerinnen.

Seine Freundin Alicia wird die Bilder von der heißen Nacht in der nächsten Folge beim Lagerfeuer sehen. Ob Yasin die Insel deshalb bald als Single verlassen wird?

Hatte “Temptation Island”-Yasin Sex mit zwei Frauen?

Die Verführerinnen in der Männer-Villa bei “Temptation Island” lassen wirklich nichts unversucht, um die vergebenen Männer um den Verstand zu bringen. Seit Tag Eins schmeißen sie wilde Partys und flirten was das Zeug hält. Den Männern scheint das auch sehr zu gefallen – Ganz zum Leid ihrer Partnerinnen, die beim Lagerfeuer immer zu sehen bekommen, was ihre Liebsten so anstellen. Während sich die vier vergebenen Frauen nicht von den Single-Männern in der anderen Villa den Kopf verdrehen lassen, geben ihre Partner so richtig Gas. Doch in der vergangenen Folge von “Temptation Island” haben die Geschehnisse in der Männer-Villa einen neuen Höhepunkt erreicht!

Der Abend fing mit einem sexy Fotoshooting an, bei dem einige Szenen zensiert werden mussten und endete mit lautem Stöhnen in einem der Schlafzimmer. “Oh mein Gott. Alter, die bumsen”, vermutet Verführerin Krissi Dudás als sie die Laute aus dem Zimmer von Yasin Mohamed hört. Auch die anderen Männer sind sich sicher, dass er gerade mit Luisa und Marie zusammen im Bett ist. Fehlalarm! Als sie die Türe zum Schlafzimmer öffneten, fanden sie Yasin auf der Couch und die beiden Frauen in seinem Bett. Dennoch staunten sie nicht schlecht, als sich die zwei Verführerinnen eng verknotet und kaum bekleidet vor dem vergebenen Mann rekelten.

Yasin ist überzeugt, dass er nichts falsch gemacht hat

Diese Bilder werden seiner Freundin Alicia beim nächsten Lagerfeuer ganz und gar nicht gefallen. Doch Yasin ist überzeugt davon, dass er nichts falsch gemacht hat. “Ich habe niemanden berührt”, sagt der 29-Jährige. Allerdings war er wohl nicht abgeneigt von der Show-Einlage der beiden Verführerinnen. “Das war wirklich wie im Porno”, sagt Yasin zu den anderen Männern.

Verführerin Luisa ist sich unterdessen sicher, dass sie nicht mehr lange brauchen werde, um den 29-Jährige “zu knacken”. “Wenn die so etwas sehen – die können nicht mehr. Die Blicke wandern überallhin. Lange werden sie es nicht mehr durchhalten”, sagt sie zu den anderen Single-Frauen und überredet sie dazu, noch mehr Gas zu geben. Ob sich die vergebenen Männer noch lange zurückhalten können? Wir werden es sehen!