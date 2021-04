Beim letzten Lagerfeuer von “Temptation Island” musste vor allem Marlisa viel über sich ergehen lassen. Denn ihr Freund Fabio vergnügt sich in der Männer-Villa mit mehreren Frauen. Und das, obwohl er ihr eigentlich seine Treue beweisen wollte.

Bei diesen Bildern kommt Marlisa nur ein Gedanke: Sie schämt sich für ihren Freund und was er alles mit diesen Frauen macht.

“Temptation Island”-Marlisa schämt sich für ihren Freund

Immer wieder verteidigte Marlisa ihren Freund Fabio vor den anderen Single-Männern bei “Temptation Island”. Vor allem ihre offene Beziehung sorgte bereits für jede Menge Aufregung. Denn sie findet es in Ordnung, dass der 26-Jährige immer wieder einmal One-Night-Stands mit anderen Frauen hat. Für die anderen Männer in der Frauen-Villa ist es aber vollkommen unverständlich, warum er sie betrügen möchte. Doch Marlisa beharrte darauf, dass er sie dennoch liebt und sie niemals hintergehen würde. Bis jetzt!

Denn beim letzten Lagerfeuer musste sie sich nicht nur ansehen, wie ihr Freund sehr viel Körperkontakt mit anderen Frauen hat und das auch noch sichtlich genoss, sondern er sprach auch ganz offen darüber, dass er in der Beziehung unglücklich ist. “Ich fühle mich vor allem beim Sex nicht wohl mit ihr”, sagt der 26-Jährige zu den anderen Single-Frauen, während er sich von ihnen massieren lässt. “Ich schäme mich für ihn, weil er einfach vergessen hat, dass wir hier im Fernsehen sind”, sagt die Blondine mit Tränen in den Augen beim Lagerfeuer.

Marlisa zweifelt an Beziehung

Die Bilder von ihrem Freund, der den anderen Frauen bei “Temptation Island” sehr nahe kommt, bringen Marlisa zum Zweifeln. “Er sollte mir seine Treue beweisen, die Liebe beweisen – und das, was ich da gesehen habe, ist nicht mal ansatzweise das, was er mir beweisen wollte”, sagt die 31-Jährige zu den anderen vergebenen Frauen. Diese können ihre Wut und Trauer verstehen. Außerdem fasst die Blondine einen Entschluss: Sollte er sich und sein Verhalten nicht bald ändern, wird Fabio wohl bald als Single “Love Island” verlassen. “Wenn er so weiter macht, dann kann er gleich nach ‘Temptation Island’ seine Sachen bei mir zu Hause packen, dann ist es endgültig für mich vorbei”.

