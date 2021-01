Aufgepasst ihr fleißigen Diamanten-Sammlerinnen – wir haben tolle Neuigkeiten! Denn ab sofort könnt ihr eure Diamanten nicht nur gegen angesagte Produkte im MYmiss Bereich eintauschen, sondern monatlich wieder ausgewählte Specials im missLOTTERY EXPRESS abstauben.

Und so funktioniert’s: Schnapp’ dir jedes Monat insgesamt bis zu drei digitale missLOTTERY EXPRESS–Lose (du bekommst also kein physisches Los zugeschickt) in der MYmiss Eintauschbörse und schon landest du im Lostopf für die jeweiligen Monatsgewinne! Am Ende des Monats werden die Gewinner gezogen und per Push-Nachricht verständigt. Welche coolen Gewinne auf dich warten, erfährst du jedes Monat im Teasertext des Loses oder erkennst du direkt im Produktbild! Pssst: Vom exklusiven RITUALS-Paket bis hin zu deinem EVERDROP-Set warten richtig tolle Preise auf dich! Good luck! 😃

Das monatliche missLOTTERY EXPRESS-Special wird immer am Ende des Monats von unserer Glücksfee per Zufallsprinzip ausgelost und die glückliche Gewinnermiss direkt über uns verständigt. Klingt einfach? Ist es auch! Mitmachen lohnt sich, denn wir haben echte Knaller für euch vorbereitet! Also: auf die Plätze, fertig, missLOTTERY EXPRESS–LOS!

