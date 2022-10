Die Planung einer Beerdigung umfasst viele Aspekte – Gastgeschenke gehören jedoch meist nicht dazu. Eine Frau aus Texas wollte ihren Liebsten aber dennoch ganz besondere Geschenke hinterlassen: Ouija-Bretter.

Schließlich soll man sie ja auch nach dem Tod noch kontaktieren können.

„Lass uns in Kontakt bleiben“

Von der Großmutter Abschied zu nehmen, ist wohl für kaum eine:n Enkel:in eine leichte Erfahrung. Denn so wichtig es auch ist, sich von geliebten Menschen zu verabschieden, Beerdigungen können oftmals eine enorme emotionale Belastung sein und an einem zehren.

Dass man bei Beerdigungen aber auch für ein Schmunzeln sorgen kann, beweist jetzt eine 81-jährige Großmutter aus Texas. Denn sie sorgte dafür, dass ihre Liebsten auch nach ihrem Ableben noch etwas zu lachen haben.

Alle Anwesenden der Beerdigung bekamen nämlich ein kleines Ouija-Brett mit, mit der Notiz „Lass uns in Kontakt bleiben“ und einem Foto der Frau, auf dem sie beide Mittelfinger emporstreckt! Das Foto von diesem ungewöhnlichen Andenken an die Beerdigung hat die Enkelin der Verstorbenen – Gracie Perryman – auf Twitter gepostet.

Ouija-Brett als Schmunzelfaktor bei Beerdigung

Die Aktion kommt bei den Anwesenden übrigens ziemlich gut an. Denn gegenüber „Ladbible“ betont Gracie, dass es für die meisten Anwesenden „typisch“ für die 81-Jährige war. „Sie hatte einen großartigen Sinn für Humor und ein großes Herz“, erzählt sie. „Sie liebte ihre Familie. Und sie kümmerte sich einfach um die Menschen um sie herum. Sie war eine großartige Frau.“

Dass es auf der Beerdigung einen Schmunzelmoment für alle gab, scheint also ganz in ihrem Sinn gewesen zu sein. Und auch online betonen viele, wie schön es ist, dass Gracie sich mit einem Lächeln von ihrer Großmutter verabschieden konnte. Das Foto vom Ouija Brett ist mittlerweile viral gegangen – und hat viele Menschen daran erinnert, dass Beerdigungen nicht immer traurig sein müssen. „Deine Großmutter hatte einen wunderbaren Sinn für Humor, und es ist so süß, dass sie die Schwere der Trauer etwas aufhellen wollte“, schreibt eine Userin.

„Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind! Und jetzt kannst du es dir ansehen, wenn du dich schlecht fühlst“, kommentiert ein weiterer Nutzer. Andere feiern die Frau als „Ikone“ und überlegen, diese Verabschiedung ebenfalls zu verwenden, wenn es einmal so weit ist. „Deine Großmutter hat mir eine großartige ‚Idee gegeben“, freut sich ein User.

Sieht also ganz so aus, als hätte die Großmutter auch nach ihrem Ableben für einige Lacher gesorgt. Nur eine Frage bleibt offen: ob wohl wirklich jemand versucht hat, die 81-Jährige zu kontaktieren?