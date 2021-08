Gibt es etwa ein neues Traumpaar unter den Stars? Lily-Rose Depp und Austin Butler heizen die Gerüchteküche jedenfalls ordentlich an. Denn das Model und der Schauspieler haben sich laut Fotos in London zu einem romantischen Dinner-Date getroffen.

Anschließend gab’s noch ein paar heiße Küsse!

Datet Lily-Rose Depp Schauspieler Austin Butler?

Was läuft denn da zwischen Lily-Rose Depp und Austin Butler? Die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis soll einen neuen Mann in ihrem Leben haben. Und das ist kein Geringerer als Schauspieler Austin Butler. Die 22-Jährige und der “Switched an birth”-Star wurden gemeinsam in London gesichtet. Das angebliche Paar hat sich zu einem Dinner-Date mit einem Freund getroffen, wie Fotos der Daily Mail zeigen.

Danach haben die beiden Turteltauben noch etwas Zweisamkeit genossen. Bei einem romantischen Spaziergang an der Themse konnten sie ihre Hände einfach nicht voneinander lassen und tauschten leidenschaftliche Küsse aus. Bisher haben sich die beiden noch nicht zu ihrer angeblichen Beziehung geäußert. Wir sind uns aber einig: Das Model und der 29-Jährige wären ein sehr süßes Paar!

Das sind die berühmten Ex-Partner

Lily-Rose, die ebenfalls bereits Schauspielerfahrung gesammelt hat, war mit ihrem “The King”-Kollegen Timothée Chalamet zusammen. Doch die Liebesromanze hielt nicht lange, nach weniger als einem Jahr sollen sich die beiden wieder getrennt haben. Auch wenn es noch vor wenigen Monaten Gerüchte gab, dass die 22-Jährige und Chalamet wieder ein Paar sind, sprechen die Kuss-Fotos mit Butler wohl eindeutige Worte!

Austin Butler dagegen war ganze neun Jahre lang mit Schauspielerin Vanessa Hudgens zusammen, bevor sie Anfang 2020 ihre plötzliche Trennung bekannt gaben.