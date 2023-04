Nach der News über die „Harry Potter“ TV-Serie, die bereits in Planung ist, folgt jetzt die nächste Reboot-Überraschung. Auch die Vampirsaga „Twilight“ soll neu verfilmt werden und in Serienform auf die Bildschirme zurückkehren!

Viele Details sind zu dem Serienprojekt allerdings noch nicht bekannt.

„Twilight“ wird zur TV-Serie

Anfang der 2000er begeisterte die „Twilight“-Film- und Romanreihe Fans rund um den Globus. Wer sich nicht mehr erinnern kann: Autorin Stephenie Meyer löste mit ihrer Dreiecksliebesgeschichte rund um Edward, Bella und Jacob einen regelrechten Hype um die Figuren ihres Buches aus. Jetzt, elf Jahre nach dem Kinostart des letzten Teils, kündigt sich offenbar eine Neuauflage der beliebten Fantasy-Reihe an, die Kristen Stewart und Robert Pattinson zu Megastars gemacht hat (auch wenn die zwei dieses Kapitel aktuell lieber unter den Teppich kehren würden). Wie The Hollywood Reporter jetzt berichtet, soll die Buchvorlage dieses Mal nicht für die Kinoleinwände, sondern für das Fernsehen als Serie neu adaptiert werden.

Details zu der „Twilight“-Serie stehen allerdings noch nicht fest. So ist noch gar nicht klar, ob es sich um ein Remake der gehypten Kinofilme handeln soll oder ob die Geschichte zum Beispiel aus Perspektive eines anderen Charakters erzählt wird. Bekannt sei allerdings bereits die Produktionsfirma. Demnach will Lionsgate Television die TV-Serie rund um die „Twilight“-Romane entwickeln. Das Projekt sei allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, heißt es in dem Medienbericht.

Stephenie Meyer soll an der Serie beteiligt sein

Aktuell gebe es laut des Berichts weder fixe Darsteller: innen, noch sei klar, wann und auf welcher Plattform die Fantasy-Serie eines Tages zu sehen sein wird. Einzig Autorin Sinead Daly („Raised by Wolves“) sowie die ausführenden Produzenten Wyck Godfrey und Erik Feig sollen derzeit aktiv an der potenziellen neuen Serie arbeiten. Außerdem spannend: Medien zufolge soll sogar Romanautorin Stephenie Meyer in irgendeiner Form in die „Twilight“-Serie involviert sein. Auf genauere Informationen müssen Fans allerdings wohl noch warten.

Besteller-Romannreihen werden zu TV-Serien

Fantasy-Kultreihen der frühen 2000er Jahre neu zu verfilmen, scheint aktuell wohl im Trend zu liegen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Streamingdienst HBO Max an einer „Harry Potter“-Serie arbeitet, die die gleichnamige Buchreihe von Autorin J. K. Rowling neu adaptieren soll. Allerdings sorgten diese Neuigkeiten für ganz schön viel Aufregung im Netz. Denn für viele Fans sind die originalen Filme perfekt und es gäbe nichts, was man verbessern müsste oder Aspekte, die nicht zu den Büchern passen würden. Stattdessen fordern viele online, die Welt von „Harry Potter“ doch tatsächlich auszubauen – und zwar in Form von Prequels und Sequels.

Was das Serien-Reboot von „Twilight“ betrifft, sind Fans im Netz jedenfalls geteilter Meinung. Ein Twitter-User schreibt zum Beispiel. „Ein Remake braucht kein Mensch. Total unnötig!“. Eine Nutzerin wiederum kommentiert: „Meine Gebete wurden erhört“. Man darf jedenfalls gespannt sein, ob und in welcher Form Edward, Jacob und Bella auf die Bildschirme zurückkehren werden.