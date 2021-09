Jessica Batten aus der von Netflix produzierten Realityshow “Love is Blind” ist verlobt. Offenbar ist sie nun endlich bereit, das Nein, das sie Mark Cuevas in der Show gegeben hat, in ein Ja für ihren momentanen Freund Benjamin McGrath zu ändern. Das berichtet jetzt zumindest das People Magazin.

Bevor die beiden mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen, gönnen sie sich zuerst aber noch einen romantischen Urlaub in Mexiko.

“Love is Blind”-Star Jessica Batten ist bereit, zu heiraten

Endlich hat sie den Richtigen gefunden. Jessica Batten, die wir aus der Netflix-Show “Love is Blind” kennen, hat sich am 10. September mit ihrem Freund Benjamin McGrath verlobt. Der Arzt machte den Antrag auf einem kalifornischen Weingut in Temecula. Nach dem Antrag warteten schon ihre Familie und Freunde, um die Verlobung gemeinsam mit ihnen zu feiern. Jessica schwebt immer noch Wolke 7. “Ich glaube, ich habe es noch nicht wirklich realisiert, aber ich bin gerade definitiv irgendwo auf Wolke 7”, erzählt die 34-Jährige überglücklich.

Romantischer Heiratsantrag auf einem Weingut

Zwei Jahre lang waren die beiden zusammen, bevor er die Frage stellte. Wie Jessica verrät, war alles von langer Hand geplant. An besagtem Freitag hätte Ben gesagt, er habe bei einer OP etwas länger gebraucht und würde nun im Stau stehen. Deshalb hätte er Jessica gefragt, ob sie denn nicht schon mal vorausfahren könne, weil sie auf diesem Weingut zum Abendessen verabredet waren, wie der Realitystar dem People Magazine erzählt. Als die 34-Jährige dann ankam, wurde sie von einer Angestellten zu den Weinreben gebracht, wo Ben am Ende eines mit Rosen ausgelegten Weges auf sie wartete und ihr die Frage aller Fragen stellte.