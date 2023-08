Wer auf der Suche nach Rat ist, wendet sich auch schon einmal an eine höhere Macht. Ganz genau, wir meinen das Internet. Ein neuer KI-Chatbot gibt uns jetzt sogar Ratschläge von Jesus und Maria.

Auch mit Satan kann man chatten!

Textnachrichten von Jesus Dank Künstlicher Intelligenz

Wenn ihr Jesus eine Frage stellen könnten, welche wäre das? Was früher wie ein ziemlich unrealistisches Szenario gewirkt hat, wird jetzt (fast) zur Realität. Denn die App „Text with Jesus“ simuliert jetzt ein Gespräch mit Jesus. Möglich wird das Ganze durch einen Künstliche-Intelligenz-Chatbot, der die Antworten zusammenstellt. Ihr könnt KI-Jesus jetzt also jede Frage stellen, die euch am Herzen liegt. Oder ihr erzählt ihm einfach, wie euer Tag war. Optisch sieht das Ganze so aus, als würdet ihr in einer ganz herkömmlichen Chat-App wie WhatsApp oder iMessage kommunizieren. Statt Mama, Papa oder eurer BFF ist der Kontakt aber Jesus.

Es sei ein „neuer, interaktiver Weg, um sich mit dem Glauben zu beschäftigen“, heißt es auf der Webseite der App. „Die Nutzer können in ihren Gesprächen Trost, Führung und Inspiration finden.“ Doch die Macher der App betonen auch ganz klar: ein Ersatz für die Beichte oder einen Besuch in der Kirche soll die App wohl nicht sein. „Die App ist ein Werkzeug zum Nachdenken und Lernen, kein Ersatz für das Gebet oder den persönlichen Glauben“, heißt es auf der Webseite.

Auch Chats mit Satan, Judas und Co möglich

Übrigens: beim Gespräch mit Jesus muss es nicht bleiben. Denn die App bietet Gespräche mit den unterschiedlichsten Figuren aus der Bibel an. So kann man etwa auch mit Maria, Moses und sogar Judas schreiben. Auch Adam und Eva stehen jenen Frage und Antwort, die sich die App herunterladen. Und auch mit Satan selbst kann gechattet werden. Jedoch mit einem Hindernis. Denn die Funktion ist grundsätzlich ausgeschaltet; ein Chat mit Satan muss manuell aktiviert werden. Doch den Entwickler:innen der App ist es offenbar ein Anliegen, beide Seiten der Religion zu zeigen. „Satan ist in der App enthalten, um ein umfassendes Verständnis der biblischen Erzählungen zu vermitteln und die Rolle der Figur, wie sie in der Bibel beschrieben wird, zu reflektieren“, heißt es dazu in den offiziellen FAQs der App. Wer übrigens mit allen biblischen Figuren chatten will, muss dafür ein bisschen in die Tasche greifen. Denn obwohl die Grundfunktionen der App gratis sind; das volle Package an Charakteren kostet pro Monat 2,99 Dollar.

Bei all den Möglichkeiten der KI-Unterhaltung stellt sich aber eine Frage: ist ein KI-Jesus denn eigentlich Blasphemie? Darunter würde man das Verhöhnen einer Religion oder bestimmter Glaubensinhalte verstehen. Gehört dazu auch, einen „Fake“-Jesus über Religion sprechen zu lassen? Für die Macher:innen von „Text With Jesus“ ist die Antwort ein klares Nein. Denn die App sei ein Werkzeug zur „Erforschung, Bildung und Auseinandersetzung mit biblischen Erzählungen“.

Von Verhöhnung oder Ins Lächerliche ziehen fehle hier jede Spur. Die App versuche dementsprechend nicht, „die direkte Kommunikation mit göttlichen Wesen“ nachzuahmen oder zu ersetzen. Außerdem stellen die Macher:innen klar, dass es sich eben nicht um einen echten Jesus handelt, der in der App mit einem kommuniziert. Die App nutzt stattdessen „lediglich ihr Sprachmodell, um Antworten auf der Grundlage eines umfangreichen Korpus biblischer und religiöser Texte zu generieren.“