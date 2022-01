Werden sie die deutschen Kardashians? Die Ochsenknechts bekommen ihre eigene Reality-Serie auf Sky. Und diese startet bereits im Februar, wie die Schauspieler-Familie jetzt auf Instagram bekannt gab.

Auch Jimi Blues Verhältnis zu Yeliz Koc soll in der Serie thematisiert werden.

„Diese Ochsenknechts“ kommen im Februar

Wie sieht wohl das Familienleben der Ochsenknechts abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter aus? Nicht mehr lange, dann bekommen wir eine Antwort darauf. Denn jetzt wurde das offizielle Startdatum der Show bekannt gegeben. Ab 21. Februar geht es endlich los…mit Jimi Blue, Wilson Gonzalez, Cheyenne und ihren Verlobten Nino. Und nicht zu vergessen: Mama Natascha ist natürlich auch mit von der Partie. Diese teilte nun auf Instagram das erste offizielle Promo-Foto der neuen Reality-Serie.

Dazu kommentiert die 57-Jährige: „Yeahhhhh, bald geht’s los bei @skydeutschland mit @dieseochsenknechts Start 21. Februar!“ Laut Natascha dürfen die Zuseher schon gespannt sein, denn es wird „wild, bunt, schräg, traurig und witzig“. Außerdem verspricht Natascha gegenüber Sky: „Wir nehmen die Zuschauer zum ersten Mal mit in unser Leben und in unseren Alltag mit allem, was dazu gehört – so authentisch und nah wie noch nie.“

Darum geht’s in der Serie

Model Cheyenne ist für ihren Liebsten Nino auf einen idyllischen Bauernhof von Deutschland nach Graz ausgewandert, wo sie ihr gemeinsames Baby Mavie aufziehen – unterstützt werden die Eltern von der frisch gebackenen Großmutter Natascha. Cheyenne zeigt, wie harte Stallarbeit und internationale Laufstege zusammenpassen und engagiert sich gegen Cybermobbing. Und weil Nino es sehr zu schätzen weiß, dass seine Liebste sich nicht zu fein für die Stallarbeit ist, bereitet er heimlich schon den Heiratsantrag vor.

Bruder Wilson fokussiert sich ganz auf seine Schauspielkarriere, gründet das Musikprojekt „A Black Rainbow“, dreht ein extremes Musikvideo und eröffnet zusammen mit seinen Freunden ein Restaurant in Berlin.

Aussprache zwischen Jimi Blue und Yeliz?

Und was viele ganz besonders interessiert: Wird es eine Aussprache zwischen Jimi Blue und seiner Ex Yeliz Koc geben? Fest steht: die gescheiterte Beziehung wird in der Serie aufgegriffen. Und auch die gemeinsame Tochter der beiden wird ein Thema sein. Ob Yeliz und Töchterchen Snow dann aber auch zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. Aber vielleicht erfahren wir, weshalb sich das Paar im September 2021 – noch während Yeliz‘ Schwangerschaft – überraschend trennte? Wir sind gespannt.

Die Stars der Familie wollen in der Serie jedenfalls „unverfälschte und intime Einblicke“ gewähren, heißt es seitens der Produktion. Die sechs Episoden des Sky Originals sind ab 21. Februar immer montags exklusiv bei Sky One und über den Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q auf Abruf zu sehen.