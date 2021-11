Nach 13 langen Jahren ist die Popsängerin jetzt frei. Lange befand sich Britney Spears unter der angeordneten Vormundschaft, aber das hat nun ein Ende. Das entschied ein US-Gericht in Los Angeles gestern Abend.

Die 39-Jährige kann ich Glück noch kaum fassen.

Britney Spears hat ihre Freiheit zurück

Britney Spears hat einen riesigen Grund zum Feiern. Nach ganzen 13 Jahren wurden gestern ihre Vormundschaftsauflagen von einem US-Gericht in Los Angeles endlich aufgehoben. Jahrelang kämpfte sie um ihre Freiheit und jetzt ist es endlich so weit. Mit der Aufhebung war die Richterin Brenda Penny, die zuvor schon Ende September Britneys Vater Jamie Spears als Vormund abgesetzt hatte und vorübergehend den Buchhalter John Zabel einsetzte, dem Antrag der Anwälte der Pop-Prinzessin nachgekommen. Nachdem Britney 2008 aufgrund von psychischen Problemen zusammen gebrochen und eingewiesen wurde, übernahm ihr Vater Jamie Spears ihre Vormundschaft. Das entschied damals ein Gericht und übergab Jamie die volle Verantwortung und Verwaltung der persönlichen und finanziellen Belange seiner Tochter. Doch Kritiker warfen dem 69-Jährigen vor, seine Tochter auszubeuten.

Jetzt hat das alles ein Ende. Und Britney kann ihr Glück noch überhaupt nicht fassen. „Bester Tag aller Zeiten … Gelobt sei Gott“, verkündet die 39-jährige Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal.

„Heute wurde Geschichte geschrieben. Britney ist frei!“

Auch ihr Verlobter hält seine Freude über den Gerichtsbeschluss auf seinem Instagram-Account nicht zurück. Noch vor der gerichtlichen Anhörung teilte er ein Video von sich und der Toxic-Interpretin. Darin ist eine sichtlich nervöse Britney in einem „Free-Britney“-Tshirt zu sehen. Nach der gerichtlichen Entscheidung teilt er ein schlichtes pinkes Bild mit der Aufschrift „Freedom“. Mehr braucht es gar nicht, es sagt alles aus, was es soll. „Heute wurde Geschichte geschrieben. Britney ist frei“, schreibt er dazu in die Caption. Jetzt können die beiden ganz frei und ohne Abhängigkeiten oder Kontrolle ihre Hochzeit planen.