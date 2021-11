In einem neuen Gerichtsdokument äußert sich jetzt auch die Mutter von Britney Spears zu der jahrelangen Vormundschaft und geht ins Detail über die enorme „Kontrolle“, der der Superstar ausgesetzt war.

Britneys Mutter fordert aber auch Geld für ihren Einsatz zur Beendigung der Vormundschaft.

Details von Britney Spears Vormundschaft werden bekannt

Das neue Gerichtsdokument detailliert einige Aspekte von Britneys Vormundschaft. Die Rede ist von „mikroskopischen Kontrollen“ und täglichen Beschränkungen, wie „ein mickriges unerklärtes wöchentliches Taschengeld, die Art des Telefons, das sie benutzen durfte (ein Klapphandy), Reise- und Bewegungseinschränkungen, einschließlich eines Verbots für Britney, ihr eigenes Auto zu fahren, und Verbote für Besucher in ihrem Haus, einschließlich ihres Freundes und sogar der Freunde ihrer Kinder“, heißt es in dem Dokument.

Auch ein unfreiwilliger Umzug und das Verbot, zu einer Familien-Weihnachtsfeier nach Louisiana zu reisen, werden erwähnt. Außerdem soll Britney längere Zeit gegen ihren Willen in einer medizinischen Einrichtung gewesen sein.

Mutter fordert 650.000 Dollar für Anwaltskosten

Für Mutter Lynne sei das alles eine „sehr beunruhigende Geschichte über das Leben ihrer Tochter“. Deshalb soll sich Lynne 2019 Rechtsbeistand genommen haben. In dem Gerichtsdokument heißt es, dass Lynne diesen nur aufsuchte, um Britney bei der Beendigung ihrer Vormundschaft zu helfen.

Denn der Superstar durfte sich bis zum Sommer 2021 keinen eigenen Anwalt aussuchen. Das Gerichtsdokument betont deshalb, dass Lynne „mit ihrem eigenen Anwalt in diesen Fall eingetreten ist, um diese Lücke zu schließen„.

Die Kosten dieses Rechtsbeistandes will Lynne aber nicht länger stemmen. In dem Dokument fordert sie deshalb eine Auszahlung. Und zwar in Höhe von 650.000 Dollar. Bezahlt werden soll das Ganze durch Britneys Vermögen. Ob Lynne das Geld tatsächlich bekommt, ist Teil in einer Anhörung am 8. Dezember.

Britney Spears: Schwere Anschuldigungen gegen Mutter

Lynnes Forderung kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt in der Beziehung zu ihrer Tochter. Denn erst am Dienstag postete Britney Spears harsche Worte und Anschuldigungen gegen ihre Mutter. In einem Instagram-Post schrieb sie: „Mein Vater mag die Vormundschaft vor 13 Jahren begonnen haben, aber was die Leute nicht wissen, ist, dass meine Mutter ihn auf die Idee gebracht hat.“

Sie beschuldigt ihre Mutter damit direkt, Teil der jahrelangen Vormundschaft gewesen zu sein und schreibt: „Ich werde diese Jahre nie wieder zurückbekommen… Sie hat heimlich mein Leben ruiniert.“ Am Ende des Beitrages spricht sie ihre Mutter auch direkt an und betont: „Du weißt genau, was du getan hast. Mein Dad ist nicht schlau genug, um an eine Vormundschaft zu denken.“ Das Bild hat Britney zwar mittlerweile wieder gelöscht, Screenshots wurden jedoch auf zahlreichen Medienseiten geteilt, wie hier!