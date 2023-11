Das Serienfinale von „The Crown“ naht. In den letzten Folgen dreht sich alles um die frühen 2000er, in denen sich Prinz William und Prinzessin Kate kennengelernt haben. Schon jetzt begeistert Netflix mit einem Einblick in die finalen Episoden.

Ab 14. Dezember ist der zweite Teil der sechsten Staffel verfügbar!

„The Crown“: Das zeigen die ersten Bilder der letzten Staffel

Sechs Staffeln lang haben wir mit den britischen Royals mitgefiebert, jetzt ist das Ende nahe. Denn „The Crown“ geht mit den letzten Folgen ins Serienfinale. Schauplatz sind die frühen 2000er, in denen sich William und Kate kennenlernen, näher kommen und schließlich verlieben. Aber auch Charles und Camilla wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und heiraten in den finalen Episoden der Erfolgsserie. Queen Elizabeth II. feiert indes ihr goldenes Thronjubiläum.

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis wir das Finale auf Netflix sehen können. Doch der Streamingriese versorgt uns vorab mit exklusiven Einblicken in die 2000er-Era der Royals. Das Publikum muss sich dabei an ein paar neue Gesichter gewöhnen. Denn nachdem es einen großen Zeitsprung gibt, werden Prinz William und Harry von anderen Schauspielern verkörpert. In die Rolle von William schlüpft Ed McVey, den man bisher nur von britischen Theaterbühnen kennt. Harry wird von Luther Ford dargestellt, der mit seinem Auftritt in „The Crown“ sein TV-Debüt gibt.

Diesen berühmten Kate-Moment zeigt das Serienfinale

Wer sich erinnern kann: Im Jahr 2002 sorgte die damalige Kate Middleton (gespielt von Newcomerin Meg Bellamy) für Aufsehen, als sie bei einer Charity Fashion Show an der St. Andrews Universität mitlief. Der kleine Skandal: Kates Kleid! Denn es war vollkommen transparent und man konnte die schwarze Unterwäsche der heutigen Prinzessin sehen. Prinz William, damals junge 19 Jahre, soll von der ersten Reihe aus zugesehen haben. Kate hat mit ihrem Auftritt offenbar mächtig Eindruck hinterlassen, denn William soll sich sofort Hals über Kopf in sie verliebt haben.

Serienmacher halten sich an Geschichte

In der Vergangenheit ist den Machern von „The Crown“ immer wieder vorgehalten worden, dass sie sich mit der Storyline nicht ganz an die wahren Vorkommnisse im Leben der Royals halten würden. Nicht aber in Kates Fall! Denn die Geschichte mit dem durchsichtigen Kleid am Laufsteg soll sich exakt so zugetragen haben. Wie The Mirror berichtet, habe man das berühmte See-Trough-Dress vor einiger Zeit um umgerechnet fast 90.000 Euro versteigert.