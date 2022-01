Bisher war es gang und gäbe neben den „Size-Zero“-Models ein bis zwei „Plus-Size“-Models über den Laufsteg schreiten zu lassen. Sie sollten aber im Gegensatz zu den dünneren Models ja nicht zu viel Haut zeigen. Valentino bereitet dem Trend bei der Pariser Haute Couture Week für sich nun ein Ende.

Denn das Luxuslabel feiert nun die Schönheit in all ihren Formen.

Valentino zeigt auf dem Laufsteg Models in Durchschnittsgrößen

Eigentlich sollte es schon längst selbstverständlich sein, dass Kollektionen von Models durchschnittlicher Größe präsentiert werden. Schließlich sind die wenigsten von uns eine Size Zero (und das ist auch gut so). Dennoch ist es immer noch ein radikaler Schritt in der Mode, vor allem aber in der Haute Couture, wenn auf einem Laufsteg nicht nur superdünne Models zu sehen sind. In den vergangenen Jahren durften immerhin ein bis zwei Plus Size Models neben ihren Kolleginnen auftreten. Doch die waren stets in der Unterzahl. Für Valentinos Creative Director Pierpaolo Piccioli war es nun endlich Zeit für eine Veränderung. Auf dem Valentino-Laufsteg war auf der Haute Couture Week in Paris nämlich mehr als nur eine Größe präsent.

Bild: Imaxtree

Wir durften uns auch an normalen Kurven an Oberschenkel und Bauch erfreuen. Es war eine willkommene Abwechslung zu den Bildern, die man sonst so von Fashion Weeks vorgesetzt bekommt. Die fließenden Materialien schmiegen sich hier in Form von oberschenkelhohen Schlitzen und transparenten Kleidern an die unterschiedlichsten Körperformen. Nie war es einfacher, sich die „Haute Couture“-Pieces am eigenen Körper vorstellen. And we love it!

Bild: Imaxtree

Auch vor dem Alter wird nicht Halt gemacht

Bisher galten auch ältere Models als absolutes No-Go. Doch auch vor diesem ungeschriebenem Gesetz machte der Kreativdirektor keinen Halt. Wir sind uns alle einig, dass das Altern eines der natürlichsten Dinge der Welt ist und einfach zu unserem Leben dazu gehört. Trotzdem war es bisher ein Tabu (gleich mehrere) ältere Models über den Catwalk laufen zu lassen. Auch das hat Valentino nun geändert.

Bild: Imaxtree

Seien wir mal ehrlich, die Bilder dieser Frauen zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht und geben uns Hoffnung. Die vielseitige Auswahl der Models hinterlässt ein absolut positives Gefühl. Bleibt nur noch abzuwarten, dass auch andere Designer und Luxuslabels hoffentlich bald nachziehen.