Schlangen waren gestern! In Thailand krabbelte kürzlich ein Waran aus der Toilette und jagte Touristen ziemlich große Angst ein. Ein Urlauber-Paar aus Großbritannien musste schockiert feststellen, dass dieses Riesen-Reptil das Hotel-Badezimmer eingenommen hat.

Ein Video davon geht gerade viral.

Waran überrascht Paar auf Toilette

Könnt ihr euch noch an vergangenen Sommer erinnern, als es in Österreich zu unnötig vielen Schlangensichtungen in Toiletten und Badezimmern gekommen ist? Tja, in Thailand muss man mit ganz anderen, noch viel größeren und angsteinflößenderen Tieren rechnen. Ein britisches Paar hat in seinem Hotelzimmer nämlich eine schockierende Entdeckung gemacht! Aus der Toilette ist einfach mal ein Waran gekrochen. Wer in den vergangenen Jahren das „Dschungelcamp“ gesehen hat, weiß, wie groß diese Reptilien sein können.

Offenbar ist das Tier durch das Abflussrohr in die Toilettenschüssel geklettert und starrte dem entsetzten Engländer und seiner Freundin dann entgegen. Einige Minuten hat sich keiner bewegt. Das Urlauber-Paar, weil es in Schockstarre war und der Waran, weil er sich vermutlich dachte: „Wo bin ich den HIER nur gelandet?!“ Irgendwann hatte das Reptil dann aber offenbar genug von dem Drama, das es verursacht hat und verschwand wieder genau dorthin, wo es hergekommen war: In den Abfluss!

Video geht viral

Während des Schreckensmoments haben die Urlauber aber daran gedacht, den Vorfall aufzunehmen. Ein Video des ungebetenen Gastes geht derzeit viral! Darauf zu sehen ist der Waran, wie er sich langsam aber sicher einen Weg direkt in die Klo-Schüssel bahnt. Er kommt immer weiter hinaus, lässt zwischendurch seine Zunge spielen und checkt erstmal die Lage ab. Offensichtlich war er mit seinem Ziel nicht ganz so zufrieden, denn irgendwann macht er wieder kehrt und verschwindet in den Tiefen der thailändischen Kanalisation.

He wasn’t exactly the bathroom attendant that you might expect. This British tourist was shocked to find an enormous monitor lizard staring back at him out of his toilet, while on holiday with his partner in Pathum Thani, Thailand. #MonitorLizard #ThailandNews pic.twitter.com/AKVe9CfoAt — CGTN America (@cgtnamerica) January 27, 2022

„Seltsamste Begegnung aller Zeiten“

Im Gespräch mit dem britischen Magazin Metro spricht der Urlauber von der „seltsamsten Begegnung aller Zeiten auf einer Toilette“. Seine Freundin, die sich gerade im Bad ihres Hotelzimmers befand, rief den Briten zu sich: „Hier ist etwas Dreckiges in der Toilette und es bewegt sich“, schrie sie. „Ich dachte nur: ‚komisch‘! Aber hätte niemals damit gerechnet, dass ein Waran aus der Kloschüssel kommt“, erzählt der Mann.

Die Urlauber halten es für möglich, dass der Waran vor den Insektiziden geflohen ist, die Hotelmitarbeiter draußen versprühten. „Ich denke, das Tier wollte sich einfach nur in Sicherheit bringen und hat sich in unsrer Toilette versteckt“, so die Frau. Den restlichen Urlaub über haben die beiden das Reptil nicht mehr zu Gesicht bekommen – zumindest nicht im Inneren ihrer Toilette.

Übrigens: Warane können, wenn sie sich bedroht fühlen, sehr aggressiv werden. Ein Biss dieser Tiere ist leicht giftig und kann schädliche Bakterien übertragen.

