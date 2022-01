Nach fast vier Jahren ist die Maya Bay in Thailand wieder geöffnet. Zuvor musste der Strand, der durch den Film „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio weltberühmt wurde, aufgrund von Massentourismus schließen.

Unter strengen Auflagen sind Besucher in der Bucht wieder willkommen.

Strand aus „The Beach“ wieder offen

Thailand ist für seine paradiesischen Strände bekannt. Doch vor allem einer hat es den Touristen aus aller Welt angetan: die Maya Bay auf der Insel Ko Phi Phi Leh. Bekannt wurde der Traumstrand durch den Film „The Beach“ in dem sich Leonardo DiCaprio auf die Suche nach einem geheimen Strand macht.

So geheim war die Bucht nach der Veröffentlichung des Films aber nicht mehr. Denn ganze Massen an Touristen aus aller Welt erklärten die Maya Bay zu ihrem neuen Reiseziel. Die Folge: der Strand war vollkommen verschmutzt und auch das Korallenriff, das sich dort im Wasser befand, hat durch die Menschen gelitten, nachdem sie die Anker ihrer Boote achtlos ins Meer geworfen haben. Die thailändische Regierung sah sich daraufhin gezwungen, den Strand zu schließen.

Eigentlich sollte die Schließung 2018 nur ein paar Monate dauern. Doch nachdem sich die Korallen nur sehr langsam entwickelt hatten, beschloss man, das Besuchsverbot zu verlängern. Jetzt, fast vier Jahre später, hat sich die Natur weitestgehend erholt.

Strenge Auflagen für Strandbesuch

Um eine Situation wie diese, unter der die Umwelt sehr gelitten hat, zu vermeiden, sind mit einem Besuch der Bucht sehr strenge Auflagen verbunden. So ist der Strand nur zwischen 7:00 und 18:00 geöffnet. Pro Tag dürfen sich dort nicht mehr als 4.125 Menschen aufhalten. Und auch die Zeit eines jeden Besuchs ist auf 60 Minuten beschränkt.

Das türkisfarbene Wasser kann man leider nur von Außen betrachten. Denn in der Bucht herrscht ein strenges Badeverbot. Boote müssen auf der anderen Seite der Insel anlegen. Wer dagegen verstößt, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, so die thailändische Nachrichtenseite The Thaiger.

Einen gemütlichen Tag am Strand kann man in der Maya Bay also nicht verbringen. Der Touristenhotspot ist nur zum Anschauen gedacht. Dafür hat Thailand aber mehr als genug andere Buchten und Orte, an denen man es sich so richtig gut gehen lassen kann.