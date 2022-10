Mittlerweile sollte es wirklich jeder mitbekommen haben: Vergangenes Wochenende hieß es wieder Zeitumstellung! Doch das eine oder andere Sternzeichen kommt damit gar nicht klar und hat deshalb gerade Schwierigkeiten, sich an die „zusätzliche Stunde“ zu gewöhnen.

Welche Tierkreiszeichen gerade besonders mühevoll durchs Leben gehen, lest ihr hier.

Fische

Fische lieben es, wenn ihr Leben einer Routine folgt. Gerade, wenn es um Uhrzeiten geht, braucht das Sternzeichen daher auch eine gewisse Stabilität, sonst gerät sein Zeitgefühl vollkommen aus den Fugen. Tja, nur blöd, dass die halbe Welt die Uhrzeiger gerade eine Stunde zurückgestellt hat. Das bedeutet für den Fisch, dass die nächsten Wochen besonders mühsam und turbulent werden können. Konstante Verwirrung trifft auf das Gefühl, sich auf die innere Uhr nicht mehr verlassen zu können. Aber keine Sorge, auch das vergeht wieder!

Schütze

Aktuell ist der Schütze einfach immer müde. Dabei sollte man in Anbetracht der Zeitumstellung eigentlich meinen, dass das Sternzeichen ganz besonders ausgeschlafen ist. Falsch gedacht, denn der Schlafrhythmus des Schützen ist völlig durcheinander – und das jedes Jahr aufs Neue. Also stellt sich das Tierkreiszeichen im Herbst meistens darauf ein, dass es Tage gibt, an denen es besser zuhause bleiben sollte. Denn ansonsten läuft es Gefahr, dass die Müdigkeit Überhand nimmt und sich unangenehme Fehler einschleichen. Und das kann sowohl Auswirkungen auf den Job als auch auf das Privatleben haben.

Steinbock

Wie sehr wünscht sich der Steinbock, dass die Zeitumstellung endlich abgeschafft wird. Das Sternzeichen kann sich einfach nicht damit anfreunden, dass man seinen Lebensrhythmus zweimal jährlich auf den Kopf stellen soll und anschließend Tage – oder im Fall des Steinbocks – wochenlang verwirrt durch die Gegend läuft. Dass er sich dabei jedes Mal denkt „eigentlich wäre es ja schon so und so viel Uhr“, macht die Sache auch nicht besser. Ja, es wird früher dunkel und ja, der Winter naht. Damit muss sich wohl oder übel auch der Steinbock anfreunden …