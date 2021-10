Am 20. Oktober ist es wieder so weit. Der Mond zeigt sich in seiner vollen Gänze und beeinflusst nicht nur die Gezeiten. Der Vollmond im Zeichen des Widders sorgt für einige Veränderungen im Leben dreier Sternzeichen – ob gut oder schlecht, wird sich zeigen.

Besonders für diese drei Tierkreiszeichen bringt der “Jägermond” am 20. Oktober jede Menge Veränderung.

Widder

Der Widder steckt von Natur aus voller Energie. Der Vollmond schenkt dem Feuerzeichen aber nochmal eine extra Portion Energie und Kraft. So kommt es, dass Widder-Geborene endlich den Mut findet, schon längst überfällige Probleme und Konflikte ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Widder werden in dieser Zeit ihrer dominanten Persönlichkeit gerecht und können endlich klar ausdrücken, was sie fühlen. Dadurch ändert sich so einiges im Leben dieses Feuerzeichens. Bei diesem Widdervollmond geht es zwar darum, ins Handeln zu kommen – es ist aber auch etwas Vorsicht geboten. Sie sollten nicht zu impulsiv handeln. Sonst könnte sich die Veränderung schnell mal in die negative Richtung entwickeln.

Waage

Waagen möchten momentan Vergangenes vergessen und endlich in die Zukunft blicken. Doch in den nächsten Tagen nach dem Vollmond könnte sich eine Person melden, die sie schon längst abgeschrieben hatten. Das Sternzeichen wird hin- und hergerissen sein, doch manchmal kann eine zweite Chance ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Waagen sollten die Hand ausstrecken und schauen, was passiert. Wie sich die neue Situation dann entwickelt wird sich zeigen. Fest steht aber, Waage-Geborene dürfen sich auf eine große Veränderung gefasst machen.

Krebs

Krebse müssen nun stark sein. Manche Verbindungen sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Das bemerkt ab dem 20. Oktober auch der Krebs, denn das Ende einer Beziehung oder Freundschaft ist in Sicht. Das Wasserzeichen sollte aufhören, dagegen anzukämpfen, sondern diese Wahrheit einfach akzeptieren. Alles andere wäre Zeitverschwendung, denn wo sich eine Tür schließt, öffnet sich bald eine andere – versprochen 😉