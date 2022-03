Die „Haus des Geldes“-Schauspielerin Esther Acebo ist zum ersten Mal Mama geworden. Diese zuckersüßen Baby-News verkündet die 39-Jährige jetzt mit einer bezaubernden Instagram-Fotoreihe – sehr zur Freude ihrer Fans.

Und auch das Geschlecht ihres Babys hat die „Stockholm“-Darstellerin nun verraten.

Esther Acebo ist Mutter geworden

In dem Netflix-Hit „Haus des Geldes“ spielt Esther Acebo Stockholm, die im Laufe der Serie zu den Bankräubern überläuft und sich in den heißblütigen Räuber Denver verliebt. Die spanische Schauspielerin spielt in der Serie zudem die Mutter des kleinen Cincinnati. Nun ist Esther auch im wahren Leben die Mama eines Kindes.

Die Schauspielerin ist am 5. März zum ersten Mal Mama geworden. Das teilte Esther nun auf ihrem Instagram-Account mit. Dazu postet sie eine Reihe an wunderschönen Schwarz/Weiß-Aufnahmen von der Geburt.

It’s a Girl!

Den Fotos zufolge dürfte es eine Wassergeburt gewesen sein. Im letzten Bild der Strecke sieht man dann auch das mega cute Händchen ihres Babys. Zu den Fotos kommentiert sie: „03.05.22 – nach den wildesten 25 Stunden meines Lebens kommt die Sonne heraus“. Außerdem schreibt Esther: „Danke, dass du es gewagt hast, dieses Leben mit mir zu leben, meine Kleine.“ Und somit hat die „Stockholm“-Darstellerin auch gleich das Geschlecht ihres Kindes verraten. Es ist ein Mädchen.

„Berlin“ und „Moskau“ gratulieren

Ihre Followerschaft freut sich riesig für die Schauspielerin. Bereits innerhalb weniger Stunden finden sich unzählige Glückwünsche unter ihrem entzückenden Post. Darunter zum Beispiel auch „Berlin“-Darsteller Pedro Alonso und Paco Tous, auch bekannt als „Moskau“.

Aber auch der Vater des Mädchens ist in der Kommentarspalte ein Thema: „Denver oder Arturo – wer ist jetzt der Vater?“, witzelte ein Fan und spielt dabei auf ihre Rolle in der Serie an. Wer wirklich der Vater des Kindes ist, das gab die 39-Jährige nicht bekannt. Die Schauspielerin lässt tatsächlich nur sehr wenige Details über ihr Privatleben an die Öffentlichkeit durchsickern. Umso mehr dürfte sich ihre Community nun über die aktuellen Fotos freuen.