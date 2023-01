Die Stimmung im Halbfinale war mehr als nur angespannt. Denn die verbliebenen fünf Stars wissen genau: Nur eine:r von ihnen kann König oder Königin des Dschungels werden. Es kommt zu weiteren Auseinandersetzungen, einer Action-Prüfung und einer Sturzflut im Dschungelcamp.

Außerdem fragen sich alle: Wer wird jetzt kochen, nachdem Papis aus dem Camp geflogen ist?

Dschungelcamp Tag 16: Alle wollen die Krone, aber besonders Lucas

Es ist so weit: Das große Halbfinale im Dschungelcamp fordert fünf Stars heraus, um die Krone zu kämpfen. Lucas zeigt sich schon zu Beginn der Sendung sicher, es kann nur EINEN König geben und das ist er selbst. „Ein König muss dschungeltauglich sein. In meinem Kopf sehe ich ehrlich gesagt mich mit der Dschungelkrone und nicht jemand anderen.“ Wenn er nur wüsste, wie er in der Welt da draußen ankommt, nämlich gar nicht …

Nach Lucas Lobhudelei auf sich selbst, verabschieden sich die Stars von Papis, der das Camp verlassen muss. Jolina weint, Gigi fragt sich, wer heute kocht, nachdem ausschließlich Papis die letzten 15 Tage das Essen zubereitet hat und Lucas wundert sich, was sein Schwiegervater im Versace Hotel treibt (Spoiler: Es ist nicht, wie er annimmt, Sport …). Einen Lichtblick gibt es aber trotzdem an dem Tag: Die Stars bekommen ihre Luxusartikel zurück – Halleluja!

"Was macht denn mein Schwiegervater im Versace?"

"Jedenfalls keinen Sport".#IBES pic.twitter.com/T9XOi2KBXN — Mein Ding (@MeinDing2) January 28, 2023

Dschungelprüfung: Im „Creek der Sterne“ brillieren alle Stars, dann kommt die Flut

Wer das Dschungelcamp die letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass es eine traditionelle Prüfung gibt, die immer kurz vor dem Finale stattfindet: „Creek der Sterne“. Oder anders gesagt, die Stars müssen auf einer überdimensional großen Plane Riesen-Sterne aus Schaumstoff sammeln und werden dabei von Unmengen an Wasser und anderen Hindernissen attackiert. Doch der Kampfgeist ist mittlerweile in allen Campern geweckt und so gelingt es ihnen zum allerersten Mal in dieser Staffel, die volle Sternanzahl bei einer Prüfung zu holen.

Zurück im Camp geht die Sturzflut gleich weiter. Denn es stürmt und regnet so heftig, dass die Stars und all ihre Sachen klitschnass werden. Lucas freut sich in der Zwischenzeit über den guten Zusammenhalt im Team und stimmt zur Aufmunterung „Singing in the Rain“ an. Für seine Mitcamper wird die Nässe dadurch aber alles andere als erträglicher – im Gegenteil, der Regen wird eher sauer. Gigi lästert im Dschungeltelefon: „Der Typ ist so ein Heuchler“ und auch Djamila war nicht gerade erfreut über Lucas‘ Gesangseinheit: „Ja, ist schon nervig.“

Ich glaube wenn Lucas heute nicht rausfliegt, schmeißen die aus dem Camp ihn raus #ibes — liz 🇺🇦 (@taeinberets) January 28, 2023

Als sich der Regen dann verzieht, sitzen die Stars wieder rund ums Lagerfeuer, Jolina bereitet sich schon auf den Abend vor, an dem sie das erspielte Essen erstmalig kochen darf. Doch davor verwöhnt sie ihre Mitcampern mit dem Standardgericht Reis und Bohnen – und alle sind im Himmel! Lucas schwärmt, dass die Bohnen noch nie so gut waren. Die Twitter-Community wittert hinter dem scheinbaren Kompliment aber gleich mal eine Spitze gegen Papis, der sich sonst immer darum gekümmert hat. Nur gut, dass er gerade Besseres zu tun hat – nämlich, sich im Versace Hotel verwöhnen zu lassen.

Wie kann ich Jolina ein "Kompliment" machen und Papis dabei gleichzeitig eins auswischen?



Lucas: Ja! #ibes #ibes2023 — trotz desto nichts 🏳️‍🌈 (@minimination) January 28, 2023

Wie ist Daniela Katzenberger eigentlich berühmt geworden?

Jolina nutzt die Gelegenheit jedenfalls, dass ihr gerade alle aus den Händen fressen und lenkt das Thema auf Lucas‘ Frau, Daniela Katzenberger. Sie möchte wissen, wie die Karriere „der Katze“ eigentlich begonnen hat, denn Jolina habe das Gefühl, sie sei immer schon da gewesen. Damit ist sie definitiv nicht alleine! Lucas berichtet, dass sie bei Hugh Hefner geklingelt hat … und der Rest ist Geschichte. Gut, eigentlich müssen wir uns mit diesem Satz zufriedengeben, denn mehr bekommt Jolina aus Lucas nicht raus. Bohnen hin oder her.

Im Dschungeltelefon fasst die Influencerin aber nochmal zusammen, was sie bisher, nach zwei Wochen im Camp, über Lucas weiß.

Er ist der Sohn von Costa Cordalis

Er ist der Mann von Daniela Katzenberger

Er trinkt seinen Kaffee am liebsten im Americano-Style

Rotes Blatt, grünes Blatt

Da es zwischen den Dschungelcampern aktuell wohl etwas zu friedlich zu geht, müssen sie eine weitere Challenge absolvieren, in der Streit schon vorprogrammiert ist. Denn jeder bekommt ein rotes sowie ein grünes Blatt, das er verteilen muss. Grün an denjenigen, der Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden soll und rot an die Person, die es auf gar keinen Fall verdient hat. Welche Überraschung: Jeder Star gibt sich das grüne Blatt selbst.

Bei Rot sieht es aber deutlich anders aus. Gigi überreicht es Lucas, aus altbekannten Gründen (fake, unehrlich usw.). Lucas schießt zurück und gibt Gigi das rote Blatt, da er „keine Emotionen zeigt“. Cosimo wählt Jolina für das rote Blatt, da er sich „von ihr unverstanden fühlt“ – eine Sache, die ziemlich subjektiv ist und nicht unbedingt in diese Wahl miteinfließen sollte, aber gut, hier gibt es keine „Regels“ (was Mark Terenzi wohl dazu sagen würde?). Und weil Jolina auf die „Regels“ pfeift, verleiht sie sich selbst sowohl das grüne als auch das rote Blatt. Warum, versteht wohl keiner so genau.

Schießt sich Lucas damit ins Aus?

Und Djamila, die in letzter Zeit auch immer wieder genervt von Lucas Verhalten war, übergibt dem Sänger ihr rotes Blatt. Ihre Begründung: Sie hat Zweifel, dass Lucas Motivation, für seinen verstorbenen Vater Dschungelkönig werden zu wollen, echt sei. „Die Aussage, die Familienehre zu erhalten, ist mir als Grund zu wenig. Ich würde das schöner finden, wenn da noch mehr Tiefe und Seele dahinterstecken würde.“ Lucas zeigt sich vor Djamila zwar nicht sonderlich erbost darüber, doch im Dschungeltelefon teilt er dann ordentlich gegen sie aus.

Er meint so etwas wie, sie Djamila würde Dinge wie Familienehre nicht verstehen, da sie ja im Heim aufgewachsen ist. Und spätestens hier hat Lucas auch jeglichen Groll der Twitter-Community am Hals. Denn die User:innen zeigen sich schockiert über seine Aussagen und wünschen sich eigentlich nichts mehr, als das Cordalis Jr. endlich das Camp verlässt.

Auf ner Skala von Wendler bis Yotta, wie unsympathisch willst du dich zeigen, Lucas? Ich sprenge die Skala! #ibes #Dschungelcamp — Alicia (@AliciaHaswari) January 28, 2023

Doch daraus wird nix. Denn schon kurz darauf verkünden Sonja und Jan, wer ins große Finale einzieht. Mit dabei sind: Gigi, Djamila und ja, auch Lucas. Somit müssen sich sowohl Cosimo als auch Jolina so kurz vor dem Ziel verabschieden.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.