Carrie, Charlotte oder doch Miranda. Dieser Test verrät dir, welcher „And Just Like That“-Charakter du bist.

Wir wollen es jetzt ein für alle Mal fixieren!

„And Just Like That“-Persönlichkeitstest

Wir müssen es einfach zugeben: „And Just Like That“ gehört mittlerweile genauso zu unserer wöchentlichen Routine wie unser Selfcare Tag. Manchmal überschneiden sich die beiden sogar. Denn seit „Sex And The City“ begleiten wir Carrie, Charlotte und Miranda und fühlen mit ihnen bei Herzschmerz, Erfolgen und Streitereien mit.

Da drängt sich einfach die Frage auf: Welcher dieser Charaktere ist mir eigentlich am ähnlichsten? Wer sich das auch schon öfters gefragt hat, für den haben wir jetzt den alles entscheidenden Test, um es ein für alle Mal herauszufinden.

Viel Spaß 🙂

Welcher „And Just Like That“ Charakter bist du? Carrie, Miranda oder doch Charlotte? Welchem „And Just Like That“-Charakter ähnelst du am meisten? Samstagmorgen ist für dich die perfekte Zeit zum Dein Freundeskreis ist Wenn du an deinen Job denkst Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Dein Traummann Mit deinen Mädels besprichst du am liebsten Und zum Schluss: Wer ist dein liebster „And just like that“-Nebencharakter Du bist MIRANDA Du möchtest dein Leben verändern, Neues entdecken und einfach vorankommen! Für dich hat der Tag einfach zu wenige Stunden und du fragst dich sehr oft „wohin ist nur die ganze Zeit verschwunden?“. Das kann schnell überfordernd werden, aber auch ein großer Ansporn sein, wichtige Dinge anzupacken und Großes zu bewegen! Vor allem mit der Hilfe deines engen Umfeldes, das dir immer mit Rat und Tat zur Seite steht – ob du willst oder nicht! Du bist CHARLOTTE Du bist sehr emotional und organisiert – eine Kombination, die schnell explosiv werden kann. Denn wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünscht, nimmst du dir das sehr schnell zu Herzen. Aber diese Eigenschaften bringen dir auch viele Vorteile: Du bist verlässlich, liebevoll und in deinem Freundeskreis die Mama, bei der jeder Trost findet! Und im Gegenzug sind sie auch immer für dich da, wenn du mal einen kleinen Nervenzusammenbruch hast, weil sie deine Lieblings-Mascara nicht mehr verkaufen. Du bist CARRIE Dürfen wir raten: Du schaust „And Just Like That“ unter anderem wegen den Outfits und Style-Inspirationen? Und mit unter anderem meinen wir hauptsächlich! Du liebst Mode und Kreativität und lebst diese in allen Facetten aus, die dir zur Verfügung stehen. Dir wird also nie langweilig – wie denn auch, wenn du jede freie Minute mit deinen BFFs verbringst?

P.S.: Sorry an alle Samanthas, die leider nicht mehr dabei sind.