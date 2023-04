Jede Frau entscheidet sich ganz bewusst für einen bestimmten Haarschnitt. Auch nach einer Trennung entschließen wir uns nicht ohne Grund oft für einen Friseurbesuch: Wir möchten mit unserer Frisur ein Statement setzen. Deshalb sagt deine Haarlänge auch so einiges über deine Persönlichkeit aus:

1. Der Kurzhaarschnitt

Frauen mit einem Kurzhaarschnitt gelten als praktisch veranlagt und selbstbewusst. Außerdem sind sie sehr aktiv. Sie nehmen sich nicht stundenlang Zeit, um ihre Haare zu stylen, sondern verbringen die Zeit lieber draußen im Grünen. Im Job kann man sich immer auf sie verlassen und auch für die Familie oder ihre Freunde haben sie immer ein offenes Ohr.

2. Mittellanges Haar

Frauen, die sich für mittellanges Haar entscheiden, fällt es schwer Entscheidungen zu treffen. Deswegen nehmen sie auch am liebsten die goldene Mitte, da kann man nicht so leicht etwas falsch machen. Sie gelten als sehr verträumt und wahnsinnig romantisch. Meistens sind sie in ihrem Freundeskreis sehr beliebt und haben immer einen guten Rat auf Lager.

3. Lange Haare

Wer sich für lange Haare entscheidet, hat häufig hohe Ansprüche im Leben. Egal ob Job, Freunde oder Familie – alles muss perfekt sein. Deshalb sind sie auch meistens sehr lange auf der Suche nach Mr. Righht. Haben sie ihn aber gefunden, sind sie treue, geduldige und fürsorgliche Partner.