Im Herbst 2021 werden wieder neue Talente bei der RTL-Show “Das Supertalent” gesucht. Jetzt hat der Sender endlich die neue Jury vorgestellt. Und wir können uns auf drei bekannte Gesichter freuen.

Einen genauen Starttermin für “Das Supertalent” gibt es bisher noch nicht.

“Das Supertalent”-Jury steht fest

Im Herbst startet die 15. Staffel von “Das Supertalent”. Nach dem Aus von Pop-Titan und Jury-Urgestein Dieter Bohlen können wir uns aber dennoch auf einige bekannte Gesichter in der Jury freuen. Denn neben dem Fußballweltmeister Lukas Podolski werden auch Moderatorin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky auf den roten Stühlen Platz nehmen und die Talente ganz genau unter die Lupe nehmen.

1. Lukas Podolski

Wer wird wohl der Nachfolger von Pop-Titan Dieter Bohlen? Diese Frage stellten sich Fans der RTL-Show bereits seitdem der 67-Jährige sein “Supertalent”-Aus bekannt gab. Schon vor einigen Tagen wurde schließlich verkündet, dass Lukas Podolski künftig seine Nachfolge als Juror bei “Das Supertalent” antreten wird. Für den Sportler ist das eine vollkommen neue Erfahrung, denn bisher konnte der 36-Jährige sein Talent nur auf dem Rasen von großen Fußballstadien zeigen. Gegenüber RTL erzählt er, dass er selbst sehr hart für seinen Traum gekämpft hat und er das auch von den Kandidaten auf der Bühne sehen möchte.

2. Michael Michalsky

Dass Michael Michalsky ein Auge für Talente hat, wissen wir alle. Denn immerhin suchte der Modedesigner drei Jahre an der Seite von Heidi Klum nach “Germany’s Next Topmodel”. Seine Erfahrung will der 54-Jährige jetzt nutzen, um auch bei “Das Supertalent” neue Talente zu entdecken. Deshalb können wir uns über ihn als neuen Juror ab Herbst 2021 freuen. Gegenüber RTL sagt er, dass er vor allem nach ausgefallenen Ideen und echten Hingucker-Auftritten Ausschau hält.

3. Chantal Janzen

Chantal Janzen weiß ganz genau was es braucht, um bei “Das Supertalent” zu gewinnen. Immerhin bewertet die Niederländerin auch die Kandidaten bei “Holland’s Got Talent”. Generell bringt sie viel Erfahrung in die RTL-Show mit. Sie moderierte 2021 den “Eurovision Song Contest” aus Rotterdam, gewann schon mehrere Preise für ihre Musical-Rollen und konnte auch als Tänzerin bereits einige Male überzeugen. “Ich glaube, dass ich hoffentlich eine gute Jurorin bin, weil ich das Gefühl kenne, auf der Bühne zu stehen”, sagte die 42-Jährige gegenüber RTL.

Die 15. Staffel startet im Herbst 2021 bei RTL und TVNOW.