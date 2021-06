Eine Schwangerschaft ist eine wunderbare Nachricht! Eine aufregende und neue Zeit steht bevor. Wenn die Schwangerschaft in den Sommer fällt und der Bauch schon einer Kugel gleicht, können uns die heißen Temperaturen aber ganz schön zu schaffen machen. Mit unseren fünf Survival-Tipps für eine Schwangerschaft im Sommer bist du bestens auf die Zeit vorbereitet und kannst sie noch mehr genießen 🥰

1. Eine Runde Abkühlung

In der Schwangerschaft ist man meist hitzeempfindlicher und der Körper muss rund 1,5 Liter mehr Blut transportieren, was sich wiederum auf den Stoffwechsel und Organismus auswirkt. Steigen die Temperaturen im Sommer dann auch noch an, dann erhitzt der Körper schneller und er beginnt sich abzukühlen, indem er zu schwitzen beginnt. Ein Besuch im Schwimmbad eignet sich, da Schwimmen die Fitness steigert, ohne den Körper zu sehr zu belasten. Gleichzeitig sorgt es für etwas Entspannung und man kann trotzdem etwas Abkühlung genießen.

Bild: Pexels / Andrea Piacquadio

2. Hämorrhoiden tschau, ohne Au!

Jede zweite Frau leidet während oder nach der Geburt an Hämorrhoiden. Hellrote Blutungen und Schmerzen beim Stuhlgang zählen zu den Problemen. Wir kämpfen dagegen an und haben Abhilfe gefunden: Mit den ANULIND Produkten aus der Apotheke schaffen wir uns sanfte Hilfe, indem wir unsere Hämorrhoiden mit pflanzlichen Inhaltsstoffen und kortisonfrei behandeln. Von Waschschaum, Reinigungs- und Pflegetücher und bis hin zur Creme haben wir alles zur Stelle. Um uns jeden Tag ein bisschen angenehmer zu gestalten.😃

Bild: iStock / ANULIND

3. Richtig Essen

In der Schwangerschaft ist es ganz wichtig, auf die richtige Ernährung zu achten. Dabei sollte man schwere Mahlzeiten vermeiden und auf leichte Nahrung zurückgreifen. Ein frischen Salat oder etwas Obst als Snack für Zwischendurch liegt nicht so schwer im Magen und wir fühlen uns wohler. Unser Tipp: Verfolge die 5-Mahlzeiten-am-Tag-Regel. Dabei solltest du auf eine ausgewogene Ernährung achten und dir bereits am Vortag fünf kleine Mahlzeiten für den Tag ausdenken. Und wie immer: Genug trinken! 😉

Bild: Pexels / Ella Olsson

4. Angenehme Kleidung

Die Zeit der Kleider ist gekommen! Endlich! Luftige Kleidung an heißen Tagen ist genau das, was wir brauchen. Viele von uns leiden bei Kleider und Röcken leider oft an offenen Oberschenkeln, wenn sich die Beine reiben und man schwitzt. Um dies zu vermeiden, lieben wir Radlerhosen, die gerade sowieso der absolute Hype sind! Also, unter dem Kleid oder dem Rock eine schicke Radlerhose rauf und Wunden vermeiden. Ebenso lieben wir es, wenn der Bauch dadurch etwas gestützt ist. 🤰

Bild: Unsplash / Derick McKinney

5. Stress vermeiden

Das ist das A&O in der gesamten Schwangerschaft. Ja, oft lässt sich der ein oder andere Termin nicht verschieben oder Dies und Das steht an. Aber Stress ist weder für uns, noch für unseren kleinen Schatz im Bauch gesund. Daher ist es wichtig, dass wir uns immer wieder eine Auszeit für uns selbst nehmen. Daher unser Tipp: Die Sonne am Balkon oder auf der Terrasse genießen und ein gutes Buch lesen. Oder einmal zur Mani- und Pediküre gehen. Da fällt uns so einiges ein … Die kommende Zeit wird sowieso noch anstrengend. 😃

Bild: Pexels / Amina Filkins

Höre in der Schwangerschaft vor allem auf deinen Körper, er sagt dir, was er braucht! Und bei Fragen wende dich immer an deinen Arzt, der steht dir immer zur Seite! 😃